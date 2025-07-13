蕭副總統嘉義勘災 關心養殖漁業慰問第一線台電人員
副總統蕭美琴今天赴嘉義勘災，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電人員並贈予慰勉金；她說，政府會持續提供最大的協助，成為人民的後盾，一起同心協力，讓地方恢復原本的榮景。
蕭副總統今天傍晚透過臉書發文指出，颱風丹娜絲重創中南部地區，不僅造成嚴重農漁損失，電力設施也受到極大衝擊。
她說，總統賴清德、行政院長卓榮泰這一週以來，分別多次前往嘉南各地勘災，了解復原狀況；今天她也到嘉義，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電人員，贈予慰勉金。
副總統表示，一路上看見許多受損的樹木與房屋，讓人相當不捨。災後停電確實相當難熬，但台電人員不分晝夜，持續調派人力，在高溫悶熱的天氣中搶修、復電，相當辛苦，也令人感佩，希望大家能用愛與支持，在生活不便時展現溫暖與善意。
副總統說，面對挑戰，台灣最難能可貴的就是彼此互助的精神。她也要鼓勵現在正在放暑假的年輕人，如果有機會，不妨回到故鄉幫忙長輩整理家園，大家有力出力，政府也會持續提供最大的協助，成為人民的後盾，一起同心協力，讓地方恢復原本的榮景。
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