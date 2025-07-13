快訊

通車後最嚴重事故！高雄輕軌遭貨車衝撞 列車頭凹陷6人送醫

當選5千票、罷免卻要1萬4！陳玉鈴罷免案未通過 藍支持者不滿門檻不合理

蕭副總統嘉義勘災 關心養殖漁業慰問第一線台電人員

中央社／ 台北13日電
副總統蕭美琴。記者李宗祐／攝影
副總統蕭美琴。記者李宗祐／攝影

副總統蕭美琴今天赴嘉義勘災，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電人員並贈予慰勉金；她說，政府會持續提供最大的協助，成為人民的後盾，一起同心協力，讓地方恢復原本的榮景。

蕭副總統今天傍晚透過臉書發文指出，颱風丹娜絲重創中南部地區，不僅造成嚴重農漁損失，電力設施也受到極大衝擊。

她說，總統賴清德、行政院卓榮泰這一週以來，分別多次前往嘉南各地勘災，了解復原狀況；今天她也到嘉義，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電人員，贈予慰勉金。

副總統表示，一路上看見許多受損的樹木與房屋，讓人相當不捨。災後停電確實相當難熬，但台電人員不分晝夜，持續調派人力，在高溫悶熱的天氣中搶修、復電，相當辛苦，也令人感佩，希望大家能用愛與支持，在生活不便時展現溫暖與善意。

副總統說，面對挑戰，台灣最難能可貴的就是彼此互助的精神。她也要鼓勵現在正在放暑假的年輕人，如果有機會，不妨回到故鄉幫忙長輩整理家園，大家有力出力，政府也會持續提供最大的協助，成為人民的後盾，一起同心協力，讓地方恢復原本的榮景。

行政院 蕭美琴 災後 嘉義 台電 卓榮泰 停電 丹娜絲颱風

延伸閱讀

政院不為普發一萬編預算？侯批程序卡關、黃國昌酸卓揆太上皇

丹娜絲颱風重創南台 蕭美琴籲青年返鄉協助清理家園

副總統蕭美琴嘉市地藏庵捐血 地藏庵捐助嘉義縣市各500萬重建

影／勘災心疼台電人搶修 卓榮泰二度鞠躬拜託在野支持撥補台電1千億

相關新聞

美對台關稅零消息？批綠談判資訊「蓋牌」 蔣萬安：企圖拖過726

美國對台關稅至今尚未公布，外界預估可能會等到大罷免結束之後，才會公布相關結果，台北市長蔣萬安今出席藍委羅智強「民主學院」...

救災不見人影！盧秀燕怒批：賴總統、中央官員 「愛台灣說一套做一套」

台中市長盧秀燕今為立委黃健豪反罷免站台時，嚴厲批評賴清德總統5天才去台南，而中央政府從行政院長各部長都看不見人，應該協尋...

蕭副總統嘉義勘災 關心養殖漁業慰問第一線台電人員

副總統蕭美琴今天赴嘉義勘災，關心養殖漁業災情，同時慰問在第一線持續搶修的台電人員並贈予慰勉金；她說，政府會持續提供最大的...

丹娜絲颱風重創中南部 出動警大、警專受訓千人支援救災

丹娜絲颱風重創中南部，逢國軍漢光演習難以支援大量人力救災，內政部指示動員在成功嶺受替代役訓練的警察大學、警察專科學校畢業...

Threads頻出現菸品分享文 網路變相廣告不罰不管？

國民黨立委黃健豪接獲民眾陳情，發現社群平台threads上密集出現特定菸商的新款紙菸產品，多是小網紅以產品分享的形式發文，變相對年輕族群宣傳；黃健豪指出，面對這類遊走灰色地帶的網路宣傳活動，衛福部卻是態度消極，形成「查健康食品比查菸品更嚴」的怪象。這種情況， 董氏基金會也看不下去，呼籲應該要開罰。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

曾辦京華城案...陳佩琪「恭喜」她升官 曝住家被抄：怕人頭落地

承辦「京華城案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭近日獲圈選為高檢署檢察官，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨天表示，恭喜在她家威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。