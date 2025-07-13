丹娜絲颱風重創中南部 出動警大、警專受訓千人支援救災
丹娜絲颱風重創中南部，逢國軍漢光演習難以支援大量人力救災，內政部指示動員在成功嶺受替代役訓練的警察大學、警察專科學校畢業生共約1300人，明起一連4天至台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣協助救災。
據了解，內政部長劉世芳指示內政部役政司、替代役訓練及管理中心，出動警大及警專畢業後在成功嶺受替代役訓練的役男支援救災，由警政署載送；警政署前晚通報保安警察第一、四、五總隊，明起出動31輛大型運警車，另由役政單位負責9輛車，前往成功嶺載送役男，每天往返災區與成功嶺，協助救災至17日。
官警說，受訓的畢業生現為役男身分，警方協助役政單位載送，抵達後交由地方政府統籌，主要任務應是協助清運、整理等災害復原工作；目前未曾討論出動保安警力支援救災，大罷免案投票在即，可能會有大型勤務，保警因相關治安維護工作需待命。
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