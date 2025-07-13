快訊

研究曝氣溫升1度「心血管死亡風險增2%」 醫提醒4招自保

快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

丹娜絲颱風重創中南部 出動警大、警專受訓千人支援救災

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，中央、地方聯手協助復原。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創中南部，災後復原之路漫長，導致民怨四起，中央、地方聯手協助復原。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創中南部，逢國軍漢光演習難以支援大量人力救災，內政部指示動員在成功嶺替代役訓練的警察大學、警察專科學校畢業生共約1300人，明起一連4天至台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣協助救災。

據了解，內政部長劉世芳指示內政部役政司、替代役訓練及管理中心，出動警大及警專畢業後在成功嶺受替代役訓練的役男支援救災，由警政署載送；警政署前晚通報保安警察第一、四、五總隊，明起出動31輛大型運警車，另由役政單位負責9輛車，前往成功嶺載送役男，每天往返災區與成功嶺，協助救災至17日。

官警說，受訓的畢業生現為役男身分，警方協助役政單位載送，抵達後交由地方政府統籌，主要任務應是協助清運、整理等災害復原工作；目前未曾討論出動保安警力支援救災，大罷免案投票在即，可能會有大型勤務，保警因相關治安維護工作需待命。

警察 漢光演習 替代役 成功嶺 役男 劉世芳 內政部 人力 丹娜絲颱風

延伸閱讀

獨／國軍很忙！內政部出手動員千名替代役赴災區搶救

賴清德勘災稱「不能凡事都需要國軍」 莒光園地還原真相

颱風重創南部 盧秀燕轟賴清德：姍姍來遲還要災民自求多福？

綠狙擊9+3藍委 盧秀燕批賴清德：不搞正事專搞鳥事

相關新聞

丹娜絲颱風重創中南部 出動警大、警專受訓千人支援救災

丹娜絲颱風重創中南部，逢國軍漢光演習難以支援大量人力救災，內政部指示動員在成功嶺受替代役訓練的警察大學、警察專科學校畢業...

Threads頻出現菸品分享文 網路變相廣告不罰不管？

國民黨立委黃健豪接獲民眾陳情，發現社群平台threads上密集出現特定菸商的新款紙菸產品，多是小網紅以產品分享的形式發文，變相對年輕族群宣傳；黃健豪指出，面對這類遊走灰色地帶的網路宣傳活動，衛福部卻是態度消極，形成「查健康食品比查菸品更嚴」的怪象。這種情況， 董氏基金會也看不下去，呼籲應該要開罰。※ 提醒您：抽菸，有礙健康

曾辦京華城案...陳佩琪「恭喜」她升官 曝住家被抄：怕人頭落地

承辦「京華城案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭近日獲圈選為高檢署檢察官，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨天表示，恭喜在她家威...

丹娜絲颱風重創南台 蕭美琴籲青年返鄉協助清理家園

丹娜絲颱風過境重創南台，副總統蕭美琴今（13日）出席九華山地藏庵捐款活動，稱非常高興見證九華山地藏庵捐贈1000萬予嘉義...

颱風重創南部 盧秀燕轟賴清德：姍姍來遲還要災民自求多福？

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今成立後援會，台中市長盧秀燕北上幫徐站台。盧致詞重批南台灣災情嚴重，不過前幾天賴總統卻...

理解大罷免的套路 要先認識「混亂工程師」

儘管川普、普亭、內唐亞胡與哈米尼四人領導的國家在地理、文化與制度上各自相異，他們卻有一個共同點：為了實現帝國主義、民族主義或個人權力目標，皆無所不用其極地製造全球混亂，實踐著「以混亂促控制」的治國邏輯。 義大利作家朱利亞諾・達・恩波利曾以「混亂工程師」（The engineers of chaos）一詞，形容那些善於操控網路輿論、擅長撕裂社會共識的政治顧問與技術專家。拿來放到現在的地緣政治層面，我們現在見到的，正是這類角色的升級版：領袖們不僅是受益於混亂，而是主動投入其中，並將其制度化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。