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曾辦京華城案...陳佩琪「恭喜」她升官 曝住家被抄：怕人頭落地

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪在台北看守所前靜坐，不少民眾黨與柯文哲支持者前往聲援。記者胡經周／攝影
民眾黨前主席柯文哲夫人陳佩琪在台北看守所前靜坐，不少民眾黨與柯文哲支持者前往聲援。記者胡經周／攝影

承辦「京華城案」的台北地檢署主任檢察官江貞諭近日獲圈選為高檢署檢察官，台北市前市長柯文哲妻子陳佩琪昨天表示，恭喜在她家威風八面的江貞諭升官，回想去年8月底住家被大搜索，只覺得好像在架在斷頭台上、下秒鐘就人頭落地，「那場景是我這輩子，直到進棺材的前一刻都不會忘記。」

陳佩琪昨天在臉書發文說，台北地方法院上周勘驗幾位專家學者會議的錄音檔，自己的結論是丈夫以帶領台北市政府的公務人員為榮，慶幸其底下有這麼好的公務員和幕僚團隊，雖然目前辛苦地坐牢被關押當中，「但在法庭上呈現出來的公文和會議紀錄，相信他跟我一樣深以你們為榮。」

陳佩琪指出，回想去年8月30日住家被大搜索，數十人塞滿家中也不知道是誰，「事後知道那個像雕像一樣威風八面，佇立在我家椅子上的是江貞諭，在此跟妳說聲恭喜最近升官」，當時對方要他們交出手機檢查，自己只得乖乖交出去，那種恐怖的肅殺氣氛，就像在被架在斷頭台一樣，下一秒鐘就人頭落地。

陳佩琪再指，檢察官在家裡各個角落翻箱倒櫃，找出的東西包括花俏皮製鱷魚壓紋皮包，應該是為了應付丈夫出席特別場合而買，就連十幾年前的標誌徽章都還留著，標籤上用英文寫了不知名品牌，價格標價從8萬到10萬元不等，檢廉人員看到後眼睛為之一亮，「他們可能是要鑑定是議員送的、還是沈大老闆送的。」

陳佩琪說，那位江貞諭身形如此碩壯魁梧，從衣櫥最上頭的櫃子搜出一堆東西，就算不拿走也應該好人做到底、幫忙放回去，結果竟然拍拍屁股就走人，「我患有骨質疏鬆症放不回去，直到兒子回國才幫忙收上去」，大家或許很好奇是什麼東西，其實東西放很久早就已經忘記。

陳佩琪還說，反正盒子重量很重，其中一箱是日本朋友送的系列漫畫，另外一箱則是藝術家贈送的棒球投手雕像，檢廉可能認為裡面是千萬鈔票。

陳佩琪透露，還有一個是檢廉最有興趣的冷錢包，當時很多名嘴、民代以此賺了很多通告費，「有人說是1500個比特幣，當時1個比特幣是100萬美元，意思是我家有100萬美元乘以1500這麼多」，還有人說是藏在化糞池裡面，以後應該找律師好好釐清，這些人所說的言論依據為何。

陳佩琪表示，今年4月13日在台北看守所外面看到月亮，還有停在家中陽台曬衣架的一雙不知名鳥類、丈夫今年年初留在家中的筆記，「隱約感覺到民進黨政府永遠不會讓他出來了， 說要留給我當此生夫妻的紀念！」

陳佩琪 檢察官 柯文哲 公務員 京華城案 丈夫

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