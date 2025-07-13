台日共度天災難關 外交部：友好關係成國際社會典範

日本首相石破茂昨天晚間在X平台發文慰問台灣遭受颱風丹娜絲災情，外交部今天說，台日兩國同處颱風及地震等天災頻繁地區，每當發生重大天然災害都能相互關懷、馳援，友好關係已成國際社會的重要資產與典範。

外交部下午發布新聞稿表示，日本首相石破茂於昨天晚間在X平台發文慰問台灣遭受颱風丹娜絲災情，衷心盼望所有受災民眾儘快恢復日常生活，外交部及台灣駐日本代表處已分別於第一時間，向日本政府表達誠摯感謝。

外交部提到，日本台灣交流協會代表片山和之、日本故前首相安倍晉三的夫人安倍昭惠，以及多位日本友台朝野國會議員等友人，也於第一時間公開表達慰問之意，充分展現台日間相互關懷的真誠情誼。

外交部說，台日兩國同處颱風及地震等天災頻繁的地區，所幸每當發生重大天然災害時都能相互關懷、馳援，並共度難關，台日友好合作關係已成為國際社會的重要資產與典範。此次風災發生後，台灣政府及民間立即全力投入救災工作，未來也將與日方保持密切聯繫。

外交部強調，部長林佳龍再次對日本政府及民眾的溫暖慰問與協助表達由衷感謝，期盼台日兩國未來在防減災等各項領域全面深化實質合作交流，強化彼此社會韌性，致力發展更友好、緊密且堅韌的台日關係。