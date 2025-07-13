丹娜絲颱風重創南台 蕭美琴籲青年返鄉協助清理家園

丹娜絲颱風過境重創南台，副總統蕭美琴今（13日）出席九華山地藏庵捐款活動，稱非常高興見證九華山地藏庵捐贈1000萬予嘉義縣政府及嘉義市政府，協助災民重建家園；此外，蕭美琴回憶起，她在美國就讀高中時曾參加志工活動，周末協助較為辛苦的家庭油漆及重建家園，她說，現在台灣正值學生的暑假期間，因此也鼓勵台灣各地青年回到故鄉協助長輩或親人整理家園。

根據總統府新聞稿，蕭美琴說，丹娜絲颱風對嘉南地區造成嚴重影響，包含造成海線及山線的電線受到嚴重損害，這也提醒大家平時要做好更萬全的準備提高韌性，尤其台灣地震、天災和氣候變遷等挑戰不斷，平時做好準備，災難發生時也能有多一層保護。

蕭美琴指出，這幾天看到災民沒水沒電，非常辛苦，台電人員非常積極，幾乎24小時冒著安全風險持續搶修，盼早日供電；她希望社會互相給予更多鼓勵、彼此包容，讓大家全力救災，盡速恢復正常生活。

蕭美琴說，她在美國就讀高中時期曾參加「habitat for humanity」志工活動，周末時協助較為辛苦的家庭油漆及重建家園；現在台灣正值學生的暑假期間，因此也鼓勵台灣各地青年回到故鄉協助長輩或親人整理家園；政府也會持續提供協助，做大家的後盾，並與地方政府共同合作，盡速恢復民眾原有的生活。

此外，日本首相石破茂於12日晚間在社群平台X發文慰問台灣的丹娜絲颱風災情，我外交部及駐日本代表處已分別於第一時間向日本政府表達誠摯感謝。

外交部透過新聞稿表示，日本台灣交流協會代表片山和之、日本故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠女士，及多位日本友我朝野國會議員等友人也於第一時間公開表達慰問，充分展現台日間相互關懷的真誠情誼。

外交部指出，台日兩國同處颱風及地震等天災頻仍的地區，所幸每當發生重大天然災害時都能相互關懷馳援，並共度難關，台日友好合作關係已成為國際社會的重要資產與典範；外交部長林佳龍再次對日本政府及人民的溫暖慰問與協助表達由衷感謝，也期盼台日兩國未來在防減災等各項領域全面深化實質合作交流，強化彼此社會韌性，致力發展更友好、緊密且堅韌的台日關係。