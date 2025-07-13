民進黨：盧秀燕不應把救災當反罷免工具 顛倒是非

台中市長盧秀燕呼籲總統賴清德應該停止大罷免、去救災。民進黨今天說，總統賴清德與行政院長卓榮泰多次前往南部勘災，中央與地方齊心面對挑戰，盧秀燕卻誣指「民進黨整黨都在搞罷免、沒人在救災」，根本滿口造謠，顛倒是非。

盧秀燕昨天說，南部水災、人民受苦，她接到嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲的電話，二話不說整裝前往救災，民進黨最重要的任務就是去救災，不是搞罷免，總統應該和災民站在一起，搞好經濟、搞好和平。

民進黨今天透過官方臉書指出，丹娜絲颱風過後，第一線軍警消與台電人員日夜辛苦搶修、協助復原，賴總統與卓榮泰多次前往南部勘災，中央與地方齊心面對挑戰。但同一時間，國民黨許多政治人物不幫忙就算了，竟還大肆噴口水、扯後腿。

民進黨說，在立法院裡，國民黨立委在國民黨團總召傅崐萁指揮下，直接刪光撥補台電新台幣1000億元特別預算，連一塊錢也不願意支持台電。

民進黨表示，以台中市長盧秀燕為首的多位國民黨縣市長，則是把政治擺第一，施政擺最後，不但為「反罷免、救藍委」跑透透，盧秀燕還大噴政治口水，抹黑總統「面無表情說國軍沒辦法一直去救」、誣指「民進黨整黨都在搞罷免、沒人在救災」，根本滿口造謠，顛倒是非。

民進黨表示，盧秀燕聲稱「我台中人還在幫你救災」，但事實是，上週末台中市淹大水，盧秀燕人在台北幫藍委站台，這週末盧秀燕更是3天狂跑10場政治集會。

民進黨質疑，盧秀燕所謂的「救災」，其實根本就是在救國民黨立委自己的政治災情，從桃園、台北、新北一路跑回台中，通通不是為了市政或災後復原，而是為了替砍預算、亂國安的藍委們護航。

民進黨表示，如果盧秀燕真心想幫忙救災，人就該在災區，而不是把救災拿來當反罷免的工具，如果盧秀燕真的想團結，就該挺國家、挺民眾，而不是附和國民黨立委，用不堪入耳的髒話羞辱公民，讓台灣更分裂。