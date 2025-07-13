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蕭副總統赴嘉義九華山地藏庵捐血 籲年輕人返鄉救災

中央社／ 嘉義市13日電

副總統蕭美琴今天出席嘉義市九華山地藏庵社教研習班成果展與捐血活動，感謝地藏庵捐新台幣1000萬幫助嘉義縣市復原颱風丹娜絲造成的災情，並挽袖捐血，同時呼籲年輕人返鄉協助整理家園。

嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、民進黨立委王美惠、嘉義市議長陳姿妏、前法務政務次長蔡碧仲、嘉義市九華山地藏庵董事長黃俊森等人今天都出席九華山地藏庵活動，並陪同蕭副總統參拜地藏王菩薩。

蕭副總統致詞表示，去年就答應要參加九華山地藏庵的捐血活動，參與捐血是一種福氣，表示自己健康有能力幫助別人，特別感謝九華山長期以來做公益、提倡文教活動，在地方有難時，第一時間伸出援手。

蕭副總統說，這次風災對嘉南地區帶來很大的破壞，提醒大家平常要做好「韌性工作」，尤其台灣地震、風災與氣候變遷的挑戰不斷，要做更好的準備，才能多一層保護。

蕭副總統表示，這幾天看到災民沒水、沒電非常痛苦，台電人員冒著風險不眠不休的搶修，希望社會有更多的鼓勵，在不方便之時彼此包容，讓災後復原工作更順利。

蕭副總統強調，台灣社會是一個充滿愛心的社會，國際肯定不僅肯定台灣的科技、民主，也肯定台灣是世界良善的力量；非常感謝九華山地藏庵今天捐款給嘉義縣市救災。

最後，蕭副總統說，她在美國讀書時，週末會參與志工活動，為貧困的家庭整理家園，正值暑假期間，鼓勵年輕人返鄉協助自己的家人、親朋好友恢復受損的家園，中央政府也會持續提供該有的協助做大家的後盾與縣市政府一同幫助災民恢復原來生活「台灣加油、嘉義加油！」

黃俊森說，近日颱風重創嘉義縣市，九華山地藏庵亦擔負宗教團體的社會責任，拋磚引玉，捐贈嘉義縣市政府各500萬的救災專款。

另外，在2024年初在董監事會一致支持下，捐贈造價1590萬的南台灣首輛綠能環保電動式大型捐血車「地藏王2號」給高雄捐血中心，並於今年元月正式啟航；今天這輛捐血車來到廟裡，蕭副總統上捐血車捐血後才離開。

蕭副總統 捐血中心 嘉義

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