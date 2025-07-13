影／蔣萬安站台相挺 一段感性發言讓徐巧芯落淚

國民黨立委徐巧芯今天上午於台北市議會成立反罷免後援會，藍營多位重量級人士出席，其中北北桃三位市長不約而同都送上擁抱，當蔣萬安提到他所知道的徐巧芯時，一段感性的發言讓徐巧芯在台上止不住情緒而落淚。

蔣萬安表示大家不要以為徐巧芯個子嬌小、她很剽悍，就可以躲過民進黨綠營網軍側翼的亂箭攻擊，「我所知道的徐巧芯，其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，是帶著傷，繼續往前衝。」蔣萬安說「一直以來徐巧芯為我們衝鋒陷陣，為我們與惡勢力搏鬥，現在是為我們勇敢的戰士更多的補給，最有力量的資源就是我們手上這一票」。當蔣萬安提到「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。徐巧芯在台上止不住情緒激動落淚，台下則是不斷替徐巧芯加油打氣。