影／蔣萬安站台相挺 一段感性發言讓徐巧芯落淚
國民黨立委徐巧芯今天上午於台北市議會成立反罷免後援會，藍營多位重量級人士出席，其中北北桃三位市長不約而同都送上擁抱，當蔣萬安提到他所知道的徐巧芯時，一段感性的發言讓徐巧芯在台上止不住情緒而落淚。
蔣萬安表示大家不要以為徐巧芯個子嬌小、她很剽悍，就可以躲過民進黨綠營網軍側翼的亂箭攻擊，「我所知道的徐巧芯，其實遍體鱗傷、千瘡百孔，她不是沒有受傷，是帶著傷，繼續往前衝。」蔣萬安說「一直以來徐巧芯為我們衝鋒陷陣，為我們與惡勢力搏鬥，現在是為我們勇敢的戰士更多的補給，最有力量的資源就是我們手上這一票」。當蔣萬安提到「不能讓勇士孤軍奮戰，反對勢力需要徐巧芯，中華民國需要徐巧芯」。徐巧芯在台上止不住情緒激動落淚，台下則是不斷替徐巧芯加油打氣。
新北市長侯友宜致詞時表示，雖然反罷免的民調高於罷免，但許多民眾不知道反罷免也要投票，呼籲大家要記得投票，而桃園市長張善政則帶來「乖乖」祝福徐巧芯能順利度過大罷免張善政表示，該「乖乖」上面印有關公，是正義的化身，會幫助徐巧芯度過大罷免。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言