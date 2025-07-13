颱風重創南部 盧秀燕轟賴清德：姍姍來遲還要災民自求多福?

距大罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今成立後援會，台中市長盧秀燕北上幫徐站台。盧致詞重批南台灣災情嚴重，不過前幾天賴總統卻姍姍來遲，上周五才去台南勘災，甚至要停電災民自力救濟、自求多福？盧今也幫災民協尋賴總統、民進黨快去救災，沒救災成功不要回來。

盧秀燕今天北上力挺徐巧芯，盧今天致詞時特別提到，現在南部大水災，包括賴總統出生的台南，嘉義縣市、屏東、雲林，南部非常嚴重，滿目瘡夷。不過前幾天籟總統姍姍來遲，上周就颱風水災但總統周五才去台南，面對民眾求救，有民眾家裡已經停電超過一百小時，賴清德卻說要大家自力救濟、要自求多福？講完之後也沒有完全復電成功，到現在還有部分地方在停電，但賴總統就回台北去了。

盧秀燕問，今天賴總統在幹什麼？經濟部長郭智輝在幹什麼，可能在吹冷氣？南部人可能在哀嚎喔？請問農損嚴重農業部長今天在幹嘛？內政部長在幹嘛？交通部長在幹嘛？有在災區嗎？

盧秀燕今也幫災民協尋賴總統、民進黨公職包括立委、議員、里長等，要民眾叫他們去台南賴總統故鄉，沒有救災成功不能回來。甚至看到大罷免的團體、民進黨的，大家就要去問「你怎麼還在這裡？你應該在災區才對？不是愛台灣，不是挺賴總統？」沒有救災成功不要回來，沒有清理完不要回來。

甚至盧說，還有一群人叫什麼鳥的，什麼環保旅行，也叫他們去好不好？請愛台灣愛南部的民眾黨所有人，通通幫忙救災。