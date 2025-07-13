快訊

如何減少不健康餘命？林靜芸自創「最後的十項全能」防肌少、骨鬆

台灣關稅將揭曉⋯他猜15%已是最好結果！網看好台股走勢向上

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨核三延役彰化宣講 居民問空汙改善、電價

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，預計在彰化舉辦8場。圖／民眾黨彰化黨部提供
台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，預計在彰化舉辦8場。圖／民眾黨彰化黨部提供

台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化預計辦8場，第二場在和美鎮舉行，當地居民長期受台中火力發電空汙影響，特別有感，近百居民參加說明會，多數人關心的是若核三不延役，電價會不會漲？民眾也希望核三延役可降低中火燃煤量，改善在地空氣品質

民眾黨準立委王安祥說，現階段的公投主張為「核三先重啟」，希望透過延役爭取穩定的電力供應，並為再生能源發展爭取過渡時間，避免台灣再次陷入缺電危機。。

王安祥也說，許多民眾疑惑為何民眾黨作為在野政黨，卻主動推動能源政策公投。他強調，民眾黨雖非執政者，但面對電價上漲、供電不穩與產業風險，仍有責任提出具體解方。

彰化縣議員吳韋達則指出，中部地區長期承受台中火力發電廠排放的空汙威脅，尤其台灣在5月正式進入「無核時代」後，中火機組幾乎全數開機運轉，空氣品質惡化情況更形嚴重。

吳韋達說，許多中火機組許可證已過期，卻繼續運轉，這種「無照合法」的情況十分荒謬，身處下風處的彰化民眾，不能再「用肺發電」，呼籲中央應正視核電延役議題，並以務實科學的態度推動能源改革。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，下一場核三延役公投說明會將於7月19日福興二鹿京華喜宴會館舉行，前立法委員賴香伶將主講，與民眾面對面對話能源政策與公投內容。

台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化和美場次近百人參加。圖／民眾黨彰化黨部提供
台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化和美場次近百人參加。圖／民眾黨彰化黨部提供
台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化縣議員吳韋達（左）等人回應民眾提問。圖／民眾黨彰化黨部提供
台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化縣議員吳韋達（左）等人回應民眾提問。圖／民眾黨彰化黨部提供

電價 能源政策 空氣品質 核電 台灣民眾黨 公投

延伸閱讀

千億撥補沒了！國際油價有機會走跌 台電10月電價 凍漲機率高

桃園罷團廟口宣講立委王義川助陣 轟普發一萬如「搬國家錢買票」

不同意罷免守護民主宣講台中場 蔣萬安籲選民挺黃健豪度難關

台電千億元撥補未過關 10月電價將漲5%？經部說話了

相關新聞

賴清德勘災指「法律規定國軍不能進去民房」 黃揚明質疑：到底哪一條

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災，對受災戶說出「法律規定，國軍是不能進去民房，因為過去的歷史裡有發生很多...

理解大罷免的套路 要先認識「混亂工程師」

儘管川普、普亭、內唐亞胡與哈米尼四人領導的國家在地理、文化與制度上各自相異，他們卻有一個共同點：為了實現帝國主義、民族主義或個人權力目標，皆無所不用其極地製造全球混亂，實踐著「以混亂促控制」的治國邏輯。 義大利作家朱利亞諾・達・恩波利曾以「混亂工程師」（The engineers of chaos）一詞，形容那些善於操控網路輿論、擅長撕裂社會共識的政治顧問與技術專家。拿來放到現在的地緣政治層面，我們現在見到的，正是這類角色的升級版：領袖們不僅是受益於混亂，而是主動投入其中，並將其制度化...

民眾黨核三延役彰化宣講 居民問空汙改善、電價

台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化預計辦8場，第二場在和美鎮舉行，當地居民長期受台中火力發電空汙影響，特...

罷戰最前線／罷羅廷瑋升溫 成敗檢驗藍營中部防線韌性

台中六席國民黨立委面臨罷免壓力，其中第六選區立委羅廷瑋被視為首波風暴核心，罷免團體以「不專業立委」、「冷漠問政」、「搖擺立場」為訴求，動員地方說明會與網路影片宣傳，第二階段連署達標率高達169.3％，為全台之冠。民進黨與在地議員如黃守達、江肇國也積極動員基層，火力全開。 羅廷瑋以「反惡罷」應戰，與台中市長盧秀燕、立委黃國昌掛看板合體，力圖重建「藍白合」選舉模式，守住藍營關鍵一席。羅強調，會用實際政績與政策內容面對選民，「我從不缺席，民眾會看見我做了什麼」。...

【總編開箱】賴政府對台美談判的微妙轉變 難道怕掀牌影響大罷免

美國對等關稅新措施將在8月1日生效，各國都在等著美國總統川普「開獎」，而台灣一直沒有在公布的名單上，赴美談判的行政院副院長鄭麗君12日返台，對於外界關切的談判進度，她僅說「目前進入關鍵階段」，會致力在期限前完成談判。相較於先前賴政府一再強調會爭取入列首波名單，現在卻顯得進度緩慢，只說會在期限前完成。這種微妙的氛圍轉變，給人不小的想像空間，難道是怕「掀牌」的結果會影響大罷免嗎？

【專家之眼】川普需要勝利而非協議 賴政府給他機會

當台灣朝野黨派如火如荼地拉鋸於罷免議題時，美中台三邊互動，卻正顯示執政黨沒能力處理對外議題的無奈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。