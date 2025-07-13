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民眾黨核三延役彰化宣講 居民問空汙改善、電價
台灣民眾黨推動「核三延役公投」全台巡迴說明會，彰化預計辦8場，第二場在和美鎮舉行，當地居民長期受台中火力發電空汙影響，特別有感，近百居民參加說明會，多數人關心的是若核三不延役，電價會不會漲？民眾也希望核三延役可降低中火燃煤量，改善在地空氣品質。
民眾黨準立委王安祥說，現階段的公投主張為「核三先重啟」，希望透過延役爭取穩定的電力供應，並為再生能源發展爭取過渡時間，避免台灣再次陷入缺電危機。。
王安祥也說，許多民眾疑惑為何民眾黨作為在野政黨，卻主動推動能源政策公投。他強調，民眾黨雖非執政者，但面對電價上漲、供電不穩與產業風險，仍有責任提出具體解方。
彰化縣議員吳韋達則指出，中部地區長期承受台中火力發電廠排放的空汙威脅，尤其台灣在5月正式進入「無核時代」後，中火機組幾乎全數開機運轉，空氣品質惡化情況更形嚴重。
吳韋達說，許多中火機組許可證已過期，卻繼續運轉，這種「無照合法」的情況十分荒謬，身處下風處的彰化民眾，不能再「用肺發電」，呼籲中央應正視核電延役議題，並以務實科學的態度推動能源改革。
民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，下一場核三延役公投說明會將於7月19日福興二鹿京華喜宴會館舉行，前立法委員賴香伶將主講，與民眾面對面對話能源政策與公投內容。
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