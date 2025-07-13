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賴清德勘災指「法律規定國軍不能進去民房」 黃揚明質疑：到底哪一條

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災。記者劉學聖／攝影

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災，對受災戶說出「法律規定，國軍是不能進去民房，因為過去的歷史裡有發生很多不愉快經驗」，媒體人黃揚明質疑，到底哪一條法律規定軍人救災不能進入民房？總統府至今仍未公開說明。

賴清德前天下午1時許到風災嚴重的台南市七股區西寮里勘災，對於受災戶的請求，當地居民許多都7、80歲，沒辦法把家裡受創毀損的家具搬出來，能不能請國軍幫忙把家裡廢棄、沒有用的東西幫忙搬出來到外面？

賴清德回覆「我來跟大家報告，國軍的主要任務是保護國家，像這颱風，真正若必要的時候，國軍來幫忙，如果沒有社會要發揮力量，社區有力量，社區較安定，不然你所有事情都需要國軍，若真正國軍沒空的時候，比如說現在漢光演習，若是真的遇到、有真正發生的時候，那怎麼辦？」

賴清德說「所以我講，社區要利用平時的天然災害，要訓練、要大家合作，解決社區的事情」。

賴清德再指出，「法律規定，國軍是不能進去民房，因為過去的歷史裡有發生很多不愉快經驗，所以後來民主化了後，法律規定，國軍當然會幫忙民眾救災，救災也是國軍的任務之一，但不能進去民房、私人財產，這都是講得很清楚的」。

媒體人黃揚明昨天晚上11時許在臉書引用國防部發言人的影片指出，2018年8月，當時總統蔡英文對國軍支援救災的說法是：「我們國軍就是要保家衛國，那我們的民眾有困難的時候，我們就應該盡我們的全力，來保護他們、來照顧他們。」（影片1分43秒～1分57秒）

黃揚明表示，所以實在很難想像，身為三軍統帥的賴清德總統，面臨災區基層意見領袖洽詢可否請求國軍支援長者清理家園時，竟會說出：「我來跟大家報告，國軍的主要任務是保護國家，像這颱風，真正若必要的時候，國軍來幫忙」。

另外，災害防救法第35條第4項：「直轄市、縣（市）政府及中央災害防救業務主管機關，無法因應災害處理時，得申請國軍支援。但發生重大災害時，國軍應主動協助災害防救。」第5項：「國防部得依前項災害防救需要，運用應召之後備軍人支援災害防救。」而國防部也配合訂定了「國軍協助災害防救辦法」。

黃揚明質疑，到底哪一條法律規定軍人救災不能進入民房？總統府至今仍未公開說明；刑法306條是「侵入住宅罪」，任何人無故都不能進入他人住宅，但在救災、緊急危難且是居民同意的狀態下，到底哪一條法律規定國軍救災時不能進入民房？

當時總統蔡英文對國軍支援救災的說法是：「我們國軍就是要保家衛國，那我們的民眾有困難的時候，我們就應該盡我們的全力，來保護他們、來照顧他們。」圖／翻攝自國防部發言人臉書
當時總統蔡英文對國軍支援救災的說法是：「我們國軍就是要保家衛國，那我們的民眾有困難的時候，我們就應該盡我們的全力，來保護他們、來照顧他們。」圖／翻攝自國防部發言人臉書
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災。記者劉學聖／攝影
丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統前天再次到台南勘災。記者劉學聖／攝影

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