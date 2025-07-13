台電負債比近94% 累計虧損4514億

台電千億撥補案卡關，截至今年五月底台電負債比高達百分之九十三點九，舉債受限，不利台電籌資，長期不利電源開發及電網韌性等重大公共建設投資。

台電虧損主要來自售電，依台電財報顯示，今年前五月台電每度售電成本為三點九四元，高於去年三點七一元，主要是今年初中油接連調漲氣價，因此，發電成本仍高，台電每賣一度電要賠○點三七元。

但台電同時須配合經濟發展、政府能源轉型政策，持續開發電源及用電需求，穩定產業供電，今年固定資產投資計畫高達二千六百九十億元，創下近年投資高峰。

截至今年五月底，台電負債達二點六兆元，長短期借款達一點七兆元，負債比百分之九十三點九，比去年同期百分之九十三點四還要惡化。台電累計虧損四五一四億元。

台電主管表示，台電累虧嚴重，若無政府撥補，又不能夠調漲電價，財務持續惡化，舉債能力將受高度限制。因此，爭取以國庫撥補直接打銷部分虧損，使台電財務大幅改善，以利長期持續投資重大公共建設。