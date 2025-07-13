電價委員許舒博預期 官方可能提全面調漲方案

撥補台電一千億元預算落空，牽動十月電價，電價審議委員會委員、商總理事長許舒博預期，下次電價審議會官方提出的版本，可能會是全面調漲方案，恐將不再考慮民生用電凍漲。

據了解，經濟部還在思考是否有其他方式可以協助台電彌補巨額虧損，爭取預算支持一直是方案之一，即使此次失敗，未來也沒有排除持續爭取，總之持續想辦法，盡量以不影響電價的方式來解決，但強調電價是電價審議會決定。

電價調整與否，除了國際能源價格因素之外，還會考量台電的盈虧狀況，知情人士表示，四月電價沒有調漲，並非台電沒有巨額虧損的壓力，而是先釋出善意，希望爭取立法院預算補貼一千億元的支持。

許舒博分析，雖然國際能源價格回穩，但台電面臨成本最低的核電歸零、太陽光電災情損失等窘境，其整體發電成本不見得能與國際能源價格走勢同步，加上一千億元補貼又落空，因此，他預期台電於九月電價審議會提出的電價調整版本，工業與民生用電恐將全面調漲。