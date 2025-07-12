【專家之眼】川普需要勝利而非協議 賴政府給他機會

當台灣朝野黨派如火如荼地拉鋸於罷免議題時，美中台三邊互動，卻正顯示執政黨沒能力處理對外議題的無奈。

首先，中共民航局宣佈啟用M503航線的銜接航線，執政黨拿不出辦法，做出只會批評的在野姿態，喚起台人對綠營無力護主權的記憶。

由於符合國際民航組織對飛航安全規定與國安等考量，2015年馬政府與對岸達成協議，使航路只能南下運行，並且向西偏置以避免過度靠近海峽中線。但綠營執政後，兩岸缺乏溝通，只剩中共片面決定航線問題。

比較奇怪的是，M503相關航線並非位在中華民國主權行使之處，綠營卻仍愛以喪權為由批馬；等綠營執政後，還是拿此當訴求：賴政府智庫高官分析，中國是要以灰色地帶行動擠壓台灣的主權跟治權，以及中華民國台灣對主權的訴求；執政黨立院領導則提到，中國的作為讓台灣的民航飛安、國安及主權沒了。

把綠營護主權訴求與航線問題放在一起看，應能看出藍綠政府誰有能力保護主權，即便是綠營擴大對航線議題的定義：馬政府溝通後，大陸妥協了，航線距海峽中線更遠；但2018年蔡執政時，中共公布餘下的航線北上運行及相關銜接航線開始啟用，綠營抗議無效，海峽中線更在日後消失；這次又再啟用其他銜接航線，綠營政府除了再發無力改變聲明外，沒看到拿出辦法的能力。

其次，在對美關稅問題上，美國總統川普日前公布14國的關稅，9日再公布8國關稅稅率，最新又在社群張貼對歐盟和墨西哥將課百分之卅關稅，台灣仍未名列其中。有匿名國安人士放風聲指出，依據美方說法，列名國家屬於談判沒有進展、不成功，或沒有必要談下去的國家，因此給予較高對等關稅稅率；若依此狀況分析，「當然是沒有在裡面比較好」。台灣算是比較少數的國家中，可以逐步與美方推進談判。

該先點出的是，台灣之所以成為美關稅戰名列前茅焦點，原因之一包括綠營之前誇稱推動以對美取代對陸出口政策，助我去年對美出口創下歷史新高，恰好這也是川普拿來懲罰的標準；如果了解美國關稅與其國內政經困境連動原因，就不會覺得談判有什麼「比較好」選項。畢竟沒有一個國家是傻瓜，大多數國家沒達成協議，有其自身利益考量。

多數說法傳達的是令人不安的訊號。例如紐約時報報導，川普將美國單方面安排稱為「協議」。對川普而言，所謂「貿易協議」似乎就是「川普說什麼就是什麼」。

而白宮曾稱將在「90天內達成90項協議」，但從4月2日宣布課徵對等關稅迄今，實際達成的協議量屈指可數。這可能與各國談判策略有關，但在高關稅恐嚇下還想拖，也暗示美國想要的東西，多數國家並不想給。這種結果大家看在眼裡，甚至嘲笑為TACO交易，更讓川普難堪。賴政府不管變化，繼續採取討好策略，在台積電搶先投資給川普表功，並加上匯率波動後，派代表赴美仍然談不下來，這似乎顯示美國為挽回顏面，對台要求幾乎是無底洞。

許多評論，包括蔡政府時代的前行政院高官已表達出美國對個別產業的壓力，而看賴政府的政治動作，也對談判結果沒有信心，否則就不用忽然要「提醒談判團隊，務必以維護國家及產業利益，維護國民健康及糧食安全為核心任務，為國家爭取合理關稅」。此說似在提醒國人：賴該講的都講了，如果結果對特定產業不利，就是談判代表有問題。盱衡局勢，賴政府或許可以談到比較低的關稅，但包括農業等特定產業恐怕要付出高昂代價。

台灣政治是奇妙的。綠營過去一直說談判不能黑箱，現在卻秘而不宣；無法護主權，卻哪壺不開提哪壺地提捍衛主權議題；重要的是，還有人民埋單。或該發人深省的是，當此多難時刻，台灣內部還是汲汲營營於內鬥，這是人民的選擇，也怪不得外人趁勢齊上。雖然人民因各種理由選擇偏好政黨，但上述政黨愛打悲情牌手法，讓人想起過去《台灣獨立運動的新世代綱領》提及「舊世代為了悲情而主張台獨」風格，不料時勢移轉，根據綠營標準，也能自己統治自己了，還是要在悲情意識中打轉討拍。此次美國加碼恐讓悲情更盛，有些好奇政黨會怎麼操作？而對一般國人來說，繼上次台積電搶先投資讓川普可以對內說嘴後，賴政府將再次給川普表功機會，只是，誰給台灣機會呢？