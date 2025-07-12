談判關鍵時刻！美對等關稅8月1日生效 鄭麗君：期限前可決定稅率

美國對等關稅新措施將在八月一日生效，台灣的關稅稅率備受關注，率領我方談判團隊的行政院副院長鄭麗君今天清晨返國，行政院台美經貿工作小組晚間表示，雙方針對多項關鍵議題凝聚共識，並且已經初步約定下一輪實體磋商的時程。鄭麗君表示，談判已到關鍵階段，雙方會致力在期限前決定出稅率。

經貿工作小組表示，我方談判團隊於華府期間，也再度與美國貿易代表 Jamieson Greer 及美國商務部長 Howard Lutnick 進行整體溝通。

針對美國政府於美東時間7月7日起開始通知各貿易夥伴，若雙方未能在8月1日完成協議，將開始課徵之對等關稅稅率。鄭麗君指出，綜整各國目前收到美方關稅信的情況，是美方通知8月1日前雙方若未能另行達成協議將適用的稅率，其中許多國家在收到信後仍持續談判。因此，台灣如果收到信，也並非代表目前台美談判完成後的結果，因為台美談判仍在持續進行中，並且已經初步約定下一輪實體磋商時程，雙方也表達希望在8月1日的期限前完成協議，屆時將會有最終結果。

鄭麗君強調，自台美啟動對等關稅談判以來，雙方歷經三次實體、六次線上磋商及溝通，「目前進入關鍵階段，就像球賽進入最後一局，請大家再給我們一些時間，我們會致力在期限前完成談判，當雙方達成協議的共識，可望會決定出一個稅率」。

鄭麗君表示，針對台美之間的貿易逆差，我方已盡力向美方說明此逆差來自雙方產業的高度互補；在談判中，面對美方期待，我方也將持續在維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全等原則上，找到路徑致力促進雙方貿易平衡、解決雙方過去貿易上分歧，優化經貿體系，進而創造未來更進一步的夥伴關係。