丹娜絲重創台南…受災戶當面怒嗆「政府搞什麼」 賴清德臉色曝光

颱風丹娜絲重創台南，賴清德總統更一連2次到台南勘災，但台南北門、七股地區不少受災戶都已停電多時，看見賴總統勘災，按捺不住怒火開嗆，「30幾小時了啦，都沒人來關心啦，等你來才關心，這個政府是在搞什麼」，賴總統當下聽聞也面露尷尬。

台南為賴總統本命區，此次遭颱風丹娜絲重創，大溪北及沿海地區民宅鐵皮屋頂、路樹、電線桿倒塌嚴重，市容滿目瘡痍，賴總統8日第一時間也到台南勘災，但許多受災戶當下已飽受停水停電之苦逾30小時，而當賴總統到北門視察水電復原情況時，剛走下座車，有受災戶忍不住大吐苦水說，「30幾小時了啦，都沒人來關心，等你來才關心，這個政府是在搞什麼？」

受災戶也質疑，台南市政府、區公所到底在哪？只有靠一個里長？里長自己家裡都忙翻了，就沒辦法處理了。受災戶直喊，「我們不要作秀，要實質的幫助！」。賴總統當下雖未直接回應受災戶，不過在聽完台電及相關單位簡報後，臨走前也一一慰問受災戶、傾聽受災戶的需求。