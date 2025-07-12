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台巴建交68年 林佳龍率企業代表隨團促緊密經貿合作

中央社／ 台北12日電

外交部林佳龍率團訪巴拉圭，他今天在社群媒體表示，今年適逢台巴建交68週年，正是雙邊關係再升級、展望未來的重要時機，這次他特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團訪問，期盼促成更緊密的經貿合作。

林佳龍今天在臉書發文表示，在當地時間12日上午前往巴拉圭忠烈祠向巴國先賢致敬，隨後赴巴國外交部與外長拉米雷斯（Rubén Ramírez）會晤，受到熱情接待，也看見台灣國旗豎立於外交部大廳正中央位置，彰顯巴國政府對訪團一行以及台巴邦誼的高度重視。

林佳龍進一步說明，雙方團隊進行深入雙邊會談，全面盤點台巴合作項目與進展，並於會後共同召開記者會發表聲明。雙方一致認為，台灣與巴拉圭邦誼建立在民主、自由與人權等共享價值基礎上，雙方應持續深化合作，攜手提升人民福祉，做彼此堅定不移的盟友。

林佳龍分享，他在聲明提及今年適逢台巴建交68週年，正是雙邊關係再升級、展望未來的重要時機，這次他特別邀請31位來自台灣各領域的企業代表隨團訪問，期盼促成更緊密的經貿合作，攜手實現互惠共榮願景。

林佳龍談及，他在會上介紹台巴近年多項具體合作成果，包括「台巴智慧科技園區」、「台巴科技大學」、「醫療資訊管理效能提升計畫」與「電動巴士先導計畫」等，展現台灣以「價值外交」穩健邁向「加值外交」，讓世界看見台巴攜手合作的成功典範。

林佳龍在貼文也轉述拉米雷斯發言，台巴堅實的雙邊關係奠基於共享價值之上，儘管這條路有時走來並不容易，但巴拉圭會堅定信念，持續深化台巴關係；也感謝台灣在醫療健康、住宅建設與城市交通等領域提供協助，讓巴國人民深受其惠。台灣現已成為巴拉圭畜產品的重要市場，雙方合作已在許多領域締造豐碩成果，將持續攜手共創未來。

林佳龍提到，同日晚間與拉米雷斯共同主持「慶祝台巴建交68週年紀念酒會」，在地僑界及企業人士踴躍出席。巴拉圭最高法院院長César Diesel、眾議長拉托雷（Raúl Latorre）及多位國會議員與政要出席，共同舉杯祝賀兩國邦誼永續，攜手邁向更加繁榮與進步的未來。

林佳龍 巴拉圭 外交部

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