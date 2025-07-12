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府稱國軍不得進民宅 藍委揭賴清德當年作為打臉：有無違法？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
颱風「丹娜絲」造成南台灣災情，有南部民眾向賴清德總統陳情，希望國軍協助清理，賴總統卻回「不能什麼事情都靠國軍」，總統府也回「國軍依規定不得進入民宅」。聯合報系資料照
颱風「丹娜絲」造成南台灣災情，有南部民眾向賴清德總統陳情，希望國軍協助清理，賴總統卻回「不能什麼事情都靠國軍」，總統府也回「國軍依規定不得進入民宅」。聯合報系資料照

颱風「丹娜絲」造成南台灣災情，有南部民眾向賴清德總統陳情，希望國軍協助清理，賴總統卻回「不能什麼事情都靠國軍」，總統府也回「國軍依規定不得進入民宅」。國民黨立委吳宗憲今日表示，賴清德任台南市長、行政院長時，遇風災時均要求國軍協助清理，請問賴總統，這樣有無違法？

吳宗憲質疑，「民進黨們」可以恣意解釋法令，更可以自由宣布違憲，「甚至宣判我們有罪」。身為法律人及立法者，完全無法理解民進黨式的民主法治，「還是我們是雜質法盲」？

吳宗憲說，有媒體報導災民向賴清德總統陳情，希望國軍幫忙清運毀壞物件，結果被冷回「不能什麼事情都靠國軍」。隨後府方回應補充說「國軍依規定不得進入民宅」。

吳宗憲表示，2013年時，賴清德任台南市長，針對康芮颱風以地方指揮官身分下令：清理家園不分你我，協助合作、服務市民，請國軍派兵力協助清理工作。

吳宗憲又說，2018年時，賴清德任行政院長，對於0823熱帶低壓水災應變處置作為，特別感謝國軍弟兄全力投入各項救災工作，協助災民清理淤泥及整理家園，處理家禽、家畜死亡後的緊急清理及消毒等各項作業。

吳宗憲質疑，請問賴總統，賴清德市長、賴清德院長讓國軍在風災、雨災後進入家園來幫忙清理善後，到底有無違法？

賴清德 國軍 吳宗憲

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