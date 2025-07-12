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韓國瑜批罷免若成功台灣民主倒退30年一場空 丁學忠若落馬立院恐漏風

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
立法院長韓國瑜（左二）今南下雲林為立委丁學忠，他表示，大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（左二）今南下雲林為立委丁學忠，他表示，大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠罷免案將於7月26日投票，立法院長韓國瑜今南下雲林為丁學忠站台，他表示，丁學忠上任一年多來表現認真，不解為何要被罷免，若罷免成功，他要如何在立法院為人民做事，更指大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了。

國民黨雲林縣黨部今在虎尾舉辦反罷免工作會報，韓國瑜、雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、雲林副縣長謝淑亞等人為丁學忠站台，韓國瑜細數丁學忠與張嘉郡、許宇甄聯手為雲林爭取各項經費，昨天在立法院更為了經濟不景氣、美國關稅衝擊，一起通過每人普發現金一萬元、還稅於民的法案，非常認真、打拚。

韓國瑜說，他不解為何要罷免丁學忠，這次大罷免有很多優秀的立委都在列，形同屠殺、政治謀殺，「這不是民主政治，這是政治鬥爭」，台灣民主打拚到現在30多年，大家看著台灣一步一步往前走，一步一腳印，得來不易，一代又一代的人辛苦打拚把台灣民主奠定好，結果一場大罷免把優秀的立委全部殺掉，把他們的政治前途全部殺掉。

他表示，認真的立委沒有理由要被罷免，然後我們還很驕傲告訴全世界，大家相信台灣是個民主國家，這不是說謊嗎，這是亂來，「大罷免若成功，台灣民主一場空」，幾十年來的努力，又將恢復到全台灣只有一個政黨掌握所有資源，只有一種聲音、媒體被控制，這怎麼得了，絕對不能看到這件事情發生。

韓國瑜也說，丁學忠若被罷免，他當立法院長住在雲林，要怎麼坐在立法院做事情，那不就漏風了，呼籲大家一定要動員出來投不同意罷免票，用選票制止不合理的罷免。

丁學忠表示，他上任後戰戰兢兢為民服務、為雲林爭取建設經費，相信我們的努力，上天都有看見，百姓都看見眼裡，相信支持者都會踴躍出來投票。

立法院長韓國瑜（左二）今南下雲林為立委丁學忠（左一）站台，他表示，大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了，右一為立委許宇甄、右二立委張嘉郡。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（左二）今南下雲林為立委丁學忠（左一）站台，他表示，大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了，右一為立委許宇甄、右二立委張嘉郡。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（右四）今南下雲林為立委丁學忠（右五）站台，他表示，大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了。記者陳雅玲／攝影
立法院長韓國瑜（右四）今南下雲林為立委丁學忠（右五）站台，他表示，大罷免若成功，台灣民主一場空，將恢復只有一個政黨、一種聲音，這麼得了。記者陳雅玲／攝影

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