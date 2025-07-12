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三讀案吵再兇也不打了 大罷免前立院朝野不能說的「默契 」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨在藍白人數優勢下三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元。記者曾原信／攝影
立法院昨在藍白人數優勢下三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，納入國土防衛韌性預算、刪除台電千億補助，增列普發現金每人一萬元。記者曾原信／攝影

大罷免自今年6月中下旬白熱化以來，每次立法院逢執政黨不滿意的議案，朝野間「不武鬥，只發言」，處理個位數案子的情形，似乎已是朝野到726罷免投票前的「新默契」。藍營人士說，民進黨多次和國民黨交手，知道自身優勢在掌握行政資源，仍可卡東卡西，未必需要全武行。

立法院昨處理因應美國關稅戰特別條例，昨上午經朝野協商，取得共識昨日只處理特別條例一案，約下午5時開始表決。昨日上午至下午表決前，朝野均有委員登記發言，執政的民進黨發言尤其踴躍。近期立院在處理「軍人加薪」及「法庭直播」等朝野重大歧異法案時，也是採用類似的處理方式。

民進黨現面對其宣稱的爭議法案，一改先前破窗夜闖議場，或衝上主席台試圖占領的武鬥模式，改以51名綠委登記冗長發言，而在野也不逕自要求停止討論，開始表決。在此情況下，立法院每次約僅處理二至三案，朝野均讓議事維持在「雖拖沓，但總有在動」的狀態。

事實上，立法院長韓國瑜也多次在朝野協商時語重心長提醒朝野，互相杯葛，是彼此得不償失，動員也都很疲倦，與其到最後一事無成，要不要各自有些空間願意談。

有藍委說，現在大罷免如芒刺在背，國民黨的區域立委也不願因立法院議事發生衝突，又給民進黨或側翼、罷團拿到談資。對國民黨的區域立委來說，花時間跑選區，把藍營選民動員出來投下不同意罷免票，是現在最重要的事情。若是立法院衝突，很有可能耗掉一整天，沒得跑選區，又可能加溫大罷免。

該藍委認為，民進黨方面也是想與其跟在野耗在立法院，倒不如去被罷免的藍委選區宣講大罷免，反正人數輸在野，表決投票也是輸。可能是雙方都有不必在立院消磨時間的理由，才有現在不武鬥只冗長發言的情況。

藍營人士認為，立法院在大罷免前進入到只文鬥不武鬥的微妙狀況，可以觀察是否會延續到大罷免後。

藍營人士說，從新屆立法院上任，民進黨和在野黨交手一年多，知道國民黨今非昔比，也沒在怕真的武鬥。民進黨的優勢是掌握了行政資源，還有賴清德總統口中一叫就會飛到立法院的青鳥，所以不管在野通過什麼法案，只要民進黨還握著行政權，就可以卡東卡西，補助類的就不編足或乾脆不編，法案的就講窒礙難行，民進黨未必需要跟國民黨上演全武行，「笑罵任由國民黨，權柄在手我不怕」。

立法院 朝野協商 大罷免

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