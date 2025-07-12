曹興誠辭防衛顧問惹疑

聯電創辦人曹興誠原擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，但近日已從總統府官網的委員會顧問名單消失。

總統府發言人郭雅慧昨表示，曹興誠於六月廿六日舉行委員會第三次委員會議時，已向賴清德總統懇辭委員會顧問一職。

曹興誠先前被爆出交往陸籍女子，當時國民黨質疑，曹興誠疑似遭到紅色勢力滲透，呼籲賴總統解除曹興誠的顧問職務。

國民黨智庫副執行長凌濤昨表示，此時將曹興誠移除顧問名單，是不是國安局在調查之後，發現有紅色勢力滲透的疑慮，共諜又再次出沒？因此提請總統解職曹興誠？

郭雅慧表示，曹興誠向賴總統表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。

據指出，曹興誠是因「個人因素」向賴總統請辭委員會顧問，並非在野黨質疑遭到「解除職務」。

曹興誠力推大罷免，被民進黨派系認為要藉由主導罷免，甚至形成「曹派」。曹興誠昨在臉書表示，他在「和艦案」訴訟期間，為了免遭到司法報復，選擇加入新加坡國籍，也知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格，但他不在乎，因為他對作官或從政毫無興趣。

曹興誠說，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拚命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。

對於黨內是否形成「曹派」，甚至影響二○二六縣市首長提名。民進黨秘書長林右昌昨說，這是藍白刻意放話、有心人刻意見縫插針，而且講這樣話的人不了解民進黨、也不了解公民團體，這樣的說法不攻自破。