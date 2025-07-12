曹興誠辭防衛顧問惹疑

聯合報／ 記者周佑政屈彥辰蔡晉宇趙容萱／連線報導
被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片
被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片

聯電創辦人曹興誠原擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，但近日已從總統府官網的委員會顧問名單消失。

總統府發言人郭雅慧昨表示，曹興誠於六月廿六日舉行委員會第三次委員會議時，已向賴清德總統懇辭委員會顧問一職。

曹興誠先前被爆出交往陸籍女子，當時國民黨質疑，曹興誠疑似遭到紅色勢力滲透，呼籲賴總統解除曹興誠的顧問職務。

國民黨智庫副執行長凌濤昨表示，此時將曹興誠移除顧問名單，是不是國安局在調查之後，發現有紅色勢力滲透的疑慮，共諜又再次出沒？因此提請總統解職曹興誠？

郭雅慧表示，曹興誠向賴總統表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。

據指出，曹興誠是因「個人因素」向賴總統請辭委員會顧問，並非在野黨質疑遭到「解除職務」。

曹興誠力推大罷免，被民進黨派系認為要藉由主導罷免，甚至形成「曹派」。曹興誠昨在臉書表示，他在「和艦案」訴訟期間，為了免遭到司法報復，選擇加入新加坡國籍，也知道一旦放棄國籍，就永遠失去了競選總統的資格，但他不在乎，因為他對作官或從政毫無興趣。

曹興誠說，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解他們親共賣台的事實，只好拚命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體。

對於黨內是否形成「曹派」，甚至影響二○二六縣市首長提名。民進黨秘書長林右昌昨說，這是藍白刻意放話、有心人刻意見縫插針，而且講這樣話的人不了解民進黨、也不了解公民團體，這樣的說法不攻自破。

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