新聞眼／老柯狂言 總統絕不能默許

聯合報／ 本報記者屈彥辰

民進黨立院黨團總召柯建銘聲稱將在七二六罷免投票後，針對被罷免後的國民黨立委，考慮適用刑法第一百條追究刑責。這番話不僅在朝野間引起譁然，更掀起社會對民主倒退與重返威權時代的深層焦慮；賴清德總統若繼續默許此等言論，不但違背民進黨「人權立國」精神，更將招致民意反撲，對大罷免投下不同意票。

過去的刑法第一百條，即是戒嚴時期的「思想罪」、「叛亂罪」條款，正是許多台灣追求民主的前輩，包括民進黨的創黨人士，曾經深受其害、被迫流亡甚至流血抗爭的惡法。

柯建銘如今端出「刑法一百條的威脅」，所謂的「民主台灣」也將一步步走向「選舉外衣下的戒嚴復辟」。

此刻的賴清德，正面臨領導能力與民主信念的雙重考驗。面對藍營反罷免士氣節節升高，若賴清德繼續放任柯建銘四處「老柯開講」，不但會讓罷免運動遭遇強力反彈，更將喚醒台灣人民對過去戒嚴時代最深層的恐懼與憤怒。

七二六的大罷免原本是民進黨想奪回國會過半的「捷徑」，但如今看來，極可能成為賴清德與民進黨自曝野心、走火入魔的「破口」。

民眾將會發現，民進黨的所謂「民主」，不過就是「民進黨要永遠當主子」，只要不是自己的人，只要不夠「信賴」，就可以罷免、圍剿，甚至動用刑法一百條來清算。

民主不容試探，人民不容威脅。任何打著民主之名，實行威權之實的政黨與領導人，終將被歷史與人民所唾棄。

民進黨 柯建銘

延伸閱讀

賴清德赴高雄國訓中心授旗 與陳其邁「相敬如賓」大合照中間隔了他

【重磅快評】賴清德不讓柯建銘大消失 林濁水要失望了

再嗆藍白所有立委 柯建銘：刑法100條只修正未廢除

柯建銘出口神預言 朱立倫：講的是綠營高層心聲

相關新聞

災民當面求助 賴總統冷回「不能什麼事都靠國軍」？府出聲

丹娜絲颱風重創台南，賴清德總統今再次到台南勘災。有媒體報導稱，災民當面向賴總統陳情，希望國軍幫忙清運毀壞物件，賴總統回「...

曹興誠辭防衛顧問惹疑

聯電創辦人曹興誠原擔任總統府全社會防衛韌性委員會顧問，但近日已從總統府官網的委員會顧問名單消失。

新聞眼／老柯狂言 總統絕不能默許

民進黨立院黨團總召柯建銘聲稱將在七二六罷免投票後，針對被罷免後的國民黨立委，考慮適用刑法第一百條追究刑責。這番話不僅在朝...

柯建銘再談刑法100條 藍綠白齊轟

民進黨立院黨團總召柯建銘「刑法一百條伺候藍委」說法引發爭議，柯建銘昨再嗆，刑法一百條並未廢除，這是國安重要法律。然而，柯...

缺席罷免說明會！丁學忠：黨臨時動員 罷團：他錯過解釋機會

國民黨雲林縣第1選區（海線）立委丁學忠罷免案，昨天下午進行公辦電視罷免說明會錄影，罷免案領銜人王國維出席，丁學忠因國民黨...

參選高雄市長到底？請出父執輩的「他」出馬操盤 林岱樺欲拚黨內初選

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案遭起訴，市黨黨內初選蒙上陰影，甚至傳出支持者要她退黨參選到底，林岱樺競選辦公室總幹事李嘉俊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。