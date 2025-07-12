新聞眼／老柯狂言 總統絕不能默許

民進黨立院黨團總召柯建銘聲稱將在七二六罷免投票後，針對被罷免後的國民黨立委，考慮適用刑法第一百條追究刑責。這番話不僅在朝野間引起譁然，更掀起社會對民主倒退與重返威權時代的深層焦慮；賴清德總統若繼續默許此等言論，不但違背民進黨「人權立國」精神，更將招致民意反撲，對大罷免投下不同意票。

過去的刑法第一百條，即是戒嚴時期的「思想罪」、「叛亂罪」條款，正是許多台灣追求民主的前輩，包括民進黨的創黨人士，曾經深受其害、被迫流亡甚至流血抗爭的惡法。

柯建銘如今端出「刑法一百條的威脅」，所謂的「民主台灣」也將一步步走向「選舉外衣下的戒嚴復辟」。

此刻的賴清德，正面臨領導能力與民主信念的雙重考驗。面對藍營反罷免士氣節節升高，若賴清德繼續放任柯建銘四處「老柯開講」，不但會讓罷免運動遭遇強力反彈，更將喚醒台灣人民對過去戒嚴時代最深層的恐懼與憤怒。

七二六的大罷免原本是民進黨想奪回國會過半的「捷徑」，但如今看來，極可能成為賴清德與民進黨自曝野心、走火入魔的「破口」。

民眾將會發現，民進黨的所謂「民主」，不過就是「民進黨要永遠當主子」，只要不是自己的人，只要不夠「信賴」，就可以罷免、圍剿，甚至動用刑法一百條來清算。

民主不容試探，人民不容威脅。任何打著民主之名，實行威權之實的政黨與領導人，終將被歷史與人民所唾棄。