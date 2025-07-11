吐瓦魯教育部長：台吐情誼宛如家人 邦誼持續深化

外交部政次吳志中今天午宴友邦吐瓦魯教育及人力資源部長何羅納，期待台吐持續深化教育、人才及體育領域交流。何羅納表示，台吐兩國情誼宛如家人，雙邊邦誼將持續深化。

外交部晚間發布新聞稿指出，政務次長吳志中今天代表部長林佳龍午宴吐瓦魯國教育及人力資源部長何羅納（Hamoa Holona）訪團，代表政府表達誠摯歡迎之意。雙方就台吐教育、體育交流與人才培訓合作等議題深入交換意見。

吳志中致詞時首先祝賀由台灣協訓的吐瓦魯國舉重選手，在近期舉行的「太平洋迷你運動會」（PacificMini Games）中獲得佳績，他表示，台灣與吐瓦魯同為島國，攜手在運動領域中發光發熱，合作成果豐碩有目共睹，期待未來台吐持續深化教育、人才及體育領域交流，互助共榮。

何羅納則說，感謝台灣長年協助吐國推動人才培育與能力建構，並持續提供多元的獎學金與培訓機會。台吐兩國情誼深厚，宛如家人，深信雙邊邦誼將持續深化、更上層樓。

何羅納也分享自身過往來台參與培訓的經驗，高度稱讚台灣政府多年來為吐國政府官員與一般學子提供的寶貴學習機會，豐富其視野與專業，並期盼台吐雙方持續精進人才培育合作，攜手共創更美好的未來。

外交部表示，這次訪團成員包括部長夫人哈摩雅（Sapeta Lopati Hamoa）、教育及人力資源發展部常任次長奧耶佳（Tamarisi Alemenia Auega）、教育及人力資源發展部助理訓練官艾莎蘿（Salome Lisa Eliuta）及部長助理阿魯娜（Paileta Aluna）等人。