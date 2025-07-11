法國國慶酒會 駐台代表龍燁盼善用互補性拓展夥伴關係

法國駐台代表龍燁今天主持法國國慶酒會時表示，法國明年將任G7輪值主席國，期盼能善用雙邊互補性以拓展夥伴關係，將國防、航太、核能和綠色轉型產業，轉化為韌性民主關鍵資產。

法國在台協會晚間舉辦國慶酒會，由法國駐台代表、法國在台協會主任龍燁（Paris Frank）主持，國安會秘書長吳釗燮、外交部政務次長吳志中等政府高層，以及多國駐台使節代表共襄盛舉。

龍燁以中文、法文、英文「3聲道」致詞，更以中文唱名在場官員表示歡迎。他以英文表示，很榮幸能在此刻在此見證台灣創造歷史，台灣確實有能力將人工智慧轉化成民主資產，這深具挑戰，也正是如此，「我們都需要台灣成功」。

龍燁強調，法國以及印太區域國家，都曾面對政治干預、網路威脅與大規模錯假消息，而法國有豐富經驗，將國防、航太、核能和綠色轉型產業，轉化為韌性民主關鍵資產，期盼能在平等基礎下，善用彼此互補性拓展夥伴關係。

曾任駐法代表的吳志中以流利法文致詞指出，自由（Liberté）、平等（Égalité）、博愛（Fraternité）為法國共和體制精神，成為全球民主模型，包括台灣。如今台灣與法國緊密連結，不僅是基於巴士底日（Bastille Day）的共同價值，也是因為維護民主與自由的共同決心，讓台法成為重要夥伴。

吳志中回顧說，從法國參議院與國民議會於2021年共同支持台灣加入國際組織，2023年宣布「七年建軍法案」，成為全球首個以立法方式保衛台海自由航行權的主要國家，到今年鴻海宣布與法企合資設半導體先進封裝測試廠；期望未來在經貿、科技、民主韌性、創新、關鍵產業、文教等領域的實質合作持續深化。

吳志中也提到，感謝龍燁強力支持賴總統所推動「青年百億海外圓夢計畫」，與教育部共同協助30名台灣青年於6月赴法國交流；期待未來台法關係能再創新高點，雙邊關係維持長期強健。

今年酒會以「青年與美食」為主題，不僅邀請桃園市大園國際高中學生演唱「馬賽進行曲」，以及參與「青年百億海外圓夢計畫」的台灣青年出席，酒會上的餐點也是由留法台灣青年所設計。