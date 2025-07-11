台美關稅有結果？鄭麗君明晨返台 知情人士揭談判內情

川普陸續公布各國對等關稅稅率，不過遲遲沒有公布台灣的部分，引發各界猜測，據了解，領隊赴美談判的行政院副院長鄭麗君已啟程返台，預計明天清晨抵達台北。這是否代表台美對等談判告一段落或已有結果？政院人士表示有最新消息會適時對外說明。

據側面透露，談判團隊返國並不是代表談判告一段落，未來還會在合適時機前往華府，繼續溝通磋商，知情人士透露「是一階段一階段談」。

行政院發言人李慧芝昨天被追問相關進度時曾表示，政府始終正面樂觀看待談判，除正洽約下一輪實體談判時間，鄭麗君也仍在華府。

鄭麗君在上周率團赴美談判，至今已將近一周，賴清德總統、閣揆卓榮泰相當關注美方動態，總統府日前還公布賴總統7日深夜與經貿談判團隊進行視訊通話的訊息。

對於我方是否可能放寬美牛內臟、絞肉及豬腎臟萊劑容許值，官員強調，談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，持續逐步且審慎地與對方談判。