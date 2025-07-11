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藍委批救災照情勒 台電：員工不眠不休搶修勿再傷害

中央社／ 台北11日電

國民黨立委牛煦庭今天在立法院表示，台電搶修救災照是在情勒全民。台電表示，台電人員仍在不眠不休搶修，請體諒台電還在辛苦搶修，「不要再傷害台電了」。據台電統計，雲林縣和嘉義市等16縣市已全數復電，全台復電率逾95%。

因應美國對等關稅，立法院會今天上演表決戰並三讀通過特別條例，國民黨立委牛煦庭今天在會中發言表示，近期很多人拿台電搶修救災的照片，意圖情勒全民。

台電發言人蔡志孟表示，台電人員仍在不眠不休搶修，希望盡速讓停電地區復電，「如果停電發生在委員的地區，難道台電不用去搶修嗎？」

蔡志孟強調，尊重委員政治上的決定，不過請委員體諒台電人員還在辛苦搶修，不要再傷害台電了。

颱風丹娜絲肆虐南台灣，創下120年來首度從嘉義登陸的颱風紀錄，沒有中央山脈屏障，強勁風勢橫掃嘉南地區。

台電今天發布新聞稿表示，全台倒斷電桿近2500支，幾乎全數集中於台南及嘉義，光是台南市斷桿數量就超越2015年蘇迪勒颱風紀錄，成史上最慘重電力災情。截至今天下午3時，嘉南地區仍有4萬7000戶停電。

台電表示，迄今已動員超過2萬4000人次、1萬輛車次及逾5000台機具投入搶修，雲林縣及嘉義市等16縣市已全數復電，復電率逾95%，針對災情嚴重的台南及嘉義地區，今天將努力完成主幹線修復，前進民生聚落全力搶修拚復電。

牛煦庭 情勒 國民黨 台電 停電

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