中國大陸啟用W121銜接航路 我友邦吐瓦魯：造成飛航風險

中國民航局6日宣布，即日起啟用M503航線的W121銜接航路。友邦吐瓦魯今天發聲表達關切，並指中國片面啟用航路造成區域航班潛在風險，呼籲以對話取代片面行動。

外交部今天表示，外交部長林佳龍感謝國際友人持續關切台海和平穩定及飛航安全，並再次呼籲國際民航組織（ICAO）及國際社會立即要求中國與台灣進行對等協商。

陸委會6日透過書面表示，有關M503航路及其銜接的W121、W122及W123等3條航路的運行，兩岸雙方曾於民國104年協商達成共識，M503航路僅可向南飛行且須西移6浬，3條銜接航路的啟用需經雙方溝通。陸方迄今已3度片面違反共識，以單方作為改變現狀，並增加兩岸及區域不安。

吐瓦魯政府官方臉書（Tuvalu Government Media）上午發布聲明，吐瓦魯關切中國片面啟用W121銜接航路，該航路鄰近台灣飛航情報區（FIR），對該區域國內及國際航班運作的安全造成潛在顯著風險。台灣陸委會已表達對中方無視先前共識的關切。

吐瓦魯強調，區域穩定至關重要，應以對話取代片面行動，因此吐瓦魯加入美國敦促台灣與中國展開對話，並達成和平溝通。

外交部發言人蕭光偉晚間回覆中央社提問指出，除吐瓦魯嚴正關切，美國務院發言人日前再次公開呼籲兩岸應以對話解決台海民航及安全議題，美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）、聯邦眾議院「中國」委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar），以及該委員會眾議員畢里拉基斯（Gus Bilirakis）、眾議員西門內斯（Carlos Gimenez）及眾議員鄧恩（NealDunn）也都發聲助台。

蕭光偉表示，外交部長林佳龍對國際友人持續關切台海和平穩定及飛航安全表達由衷感謝，除上述國家外，自2024年1月迄今尚有加拿大、法國、英國、日本、荷蘭、瑞典、歐盟、貝里斯及聖露西亞等行政部門，以及16國逾百名國會議員以各種方式表達對中方片面修改航路的公開關切。

蕭光偉進一步指出，這反映出國際社會對區域穩定及飛航安全具高度共識，更進一步凸顯中國蠻橫無理的威權本質，以及意圖片面改變台海現狀的惡劣行徑。

蕭光偉強調，外交部再次呼籲國際民航組織（ICAO）及國際社會立即要求中國就上述各航線的運作與台灣進行對等協商，以妥為維護區域及國際的飛航秩序與安全。