參選高雄市長到底？請出父執輩的「他」出馬操盤 林岱樺欲拚黨內初選

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案遭起訴，市黨黨內初選蒙上陰影，甚至傳出支持者要她退黨參選到底，林岱樺競選辦公室總幹事李嘉俊今斬釘截鐵地說，岱樺受黨栽培，沒有退黨的理由，且起訴後有民調顯示，不降反升，支持者對她仍有信心。

林岱樺今年2月間爆出涉嫌詐領助理費及政治獻金案，聲勢重挫，近日甚至有媒體指她所屬的基金會，金錢流入三家為她競選操盤的公關公司，一再挑戰她參選高雄市長之路。

林岱樺競選辦公室總幹事李嘉俊今為選務首度與媒體見面，他表示，林岱樺捲入助理費案以來4個月轉趨低調，但據部分明調顯示，6月11日至14日，民調在4名擬參選人中排第1，甚至6月26日遭起訴後，民調還不降反升。

外傳有支持者認為民進黨高雄市長初選，遭到「政治力」干擾，勸林岱樺退黨參選，李嘉俊回應，「這是假設性問題，林岱樺受黨栽培，黨沒有不要她之前，沒有退黨理由」。

李表示，林岱樺曾說過，黨既然有初選，就按初選的機制走，除非初選有不公的地方。且林岱樺陣營及支持者相信她「清清白白」，這從調閱出的資料可以清楚發現。

久違政壇的李嘉俊是高雄前縣議員，曾屬國民黨高縣地方白派，後轉為無黨參選。早年與林岱樺父親、已故鳳山市長林三郎同期選上高縣議員，議會座位在隔鄰，交情深厚，是林岱樺父執輩，淡出政壇20多年後為何再出面為林岱樺「抬轎」？他表示，主要是陪伴與扶持。