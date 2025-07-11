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災民當面求助 賴總統冷回「不能什麼事都靠國軍」？府出聲

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
丹娜斯颱風重創台南，賴清德總統今再次到台南勘災。圖／總統府提供
丹娜斯颱風重創台南，賴清德總統今再次到台南勘災。圖／總統府提供

丹娜絲颱風重創台南賴清德總統今再次到台南勘災。有媒體報導稱，災民當面向賴總統陳情，希望國軍幫忙清運毀壞物件，賴總統回「不能什麼事情都靠國軍」。總統府發言人郭雅慧表示，該報導明顯惡意誤導，對辛苦投入救災的國軍非常不公平。

賴總統今下午到台南七股、將軍、學甲等地視察災損情形。有媒體報導，災民當面向賴總統陳情，表示許多高齡災民無力清運家中毀壞物件，希望國軍幫忙。賴清德回「不能什麼事情都靠國軍」，國軍正忙著演習，法律也規定國軍不能進入民宅，社區要利用天然災害時訓練解決問題的能力。

郭雅慧表示，該報導明顯惡意誤導。事實上，不僅風災以來，國軍即投入台南等地協助救災迄今，總統於七股勘災時，也在現場向辛苦的國軍感謝打氣，相關歷程各家媒體都有影音報導、直播畫面呈現。郭雅慧表示該媒體罔顧事實，惡意扭曲，除了無視新聞倫理，對辛苦投入救災的國軍更是非常不公平。

郭雅慧指出，國軍展開「漢光41號演習」實兵演練的同時，國防部就已經檢討兵力，支援地方政府，全力投入包括嘉義、台南等受災嚴重地區的救災復原工作，希望協助民眾早日恢復正常生活。另中區後備指揮部也動員嘉義竹崎鄉後備軍人輔導中心，協助災後復原工作，總統更多次在勘災時表達對國軍的感謝。

郭雅慧說，該報導以移花接木手法誣稱總統指「不能什麼事情都靠國軍」，還原現場情況是回應災民提出「希望國軍進入家中清理家園」時，總統回應提醒國軍依規定不得進入民宅，該建議有執行為難之處，總統更進一步提及希望民力也要加入救災，因為台灣面臨著區域軍事擴張威脅，亦常遇颱風或地震等天然災害，不能只由國軍應處，因此賴總統上任後立即推動全社會防衛韌性，就是要落實民間力量應對災難，強化災後的快速復原能力，讓中央與地方政府以及民間三股力量可以有應對災害、自救的能力，強化韌性。

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