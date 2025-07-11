日外相會王毅關切台海 外交部指中國大陸升高脅迫引注目

日本外相岩屋毅10日與中國外交部長王毅會晤時關切台海穩定與中國對台軍演。外交部發言人蕭光偉今天表示，中國藉故升高對台脅迫，對區域安全構成嚴重挑戰，已引發國際社會高度關切。

日本外相岩屋毅為出席東南亞國家協會（ASEAN）相關外長會議而訪問馬來西亞。根據日本外務省新聞稿，岩屋毅10日與中國外交部長王毅在吉隆坡會談時，強調台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，中國在台灣周邊的大規模軍事演習已與此背道而馳。

岩屋毅重申，反對任何企圖以武力或脅迫手段片面改變現狀的舉動，並嚴正關切中國在日本周邊及東海片面擴大海空軍事動向等行徑已造成區域情勢動盪惡化。

對此，外交部發言人蕭光偉晚間表示，中國屢次藉故升高對台脅迫與軍事恫嚇，對台海及區域安全構成嚴重挑戰，已引發國際社會高度關切。

蕭光偉舉例說，近年日中舉行雙邊會談時日方多次直接表達高度關切台海及區域安全，包括2024年10月寮國東協系列峰會期間的「日中領袖會談」、11月亞太經濟合作（APEC）會議期間的「日中領袖會談」，以及今年3月東京「日中外長會談」等，彰顯日本對中國「言所當言」，堅定支持台海和平穩定的一貫立場。

蕭光偉強調，歡迎國際社會持續採取具體行動維護台海安全，今後台灣也將持續強化自我防衛能力，並與理念相近國家緊密合作，共同致力守護國際社會的民主、和平與繁榮。