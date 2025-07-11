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剴剴案催生 兒少部有譜？傳行政院擬設「跨部會兒童專責單位」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
去年剴剴案震驚社會，幼兒園餵藥案、新北乾哥乾妹割頸案等，凸顯衛福部社政、衛政斷鏈，且對兒少關注不足。示意圖／AI生成
去年剴剴案震驚社會，幼兒園餵藥案、新北乾哥乾妹割頸案等，凸顯衛福部社政、衛政斷鏈，且對兒少關注不足。示意圖／AI生成

去年剴剴案發生震驚社會，幼兒園餵藥案、新北乾哥乾妹割頸案等，凸顯衛福部社政、衛政斷鏈，且對兒少關注不足。社政系統改制併入衛福部前，曾設內政部兒童局，行政院組織調整後，兒童相關業務，托育方面歸給社家署、兒虐預防由衛福部保護司負責，挨批權責分散。衛福部對兒少另設部會，持保留態度，向來認為即使新設單位，也不會是部會層級。不過，在民意訴求下，傳出設立兒少專責部會已是政院選項之一。

日前，剴剴案一審宣判前夕，關心該案的剴剴網路媽媽群，號召群眾走上街頭，訴求成立兒少保護專責單位。立院也曾召開協調會議，討論兒少專責單位設置事宜。

中華民國兒童健康聯盟今天舉辦論壇，盼政府成立「兒少家庭部」，榮譽理事長呂鴻基說，聯盟訴求行政院跨部會整合兒少、家庭業務長達七、八年，曾與賴清德總統、衛福部高層等多次溝通，「我有點埋怨，為何設兒少家庭部這麼困難？」衛福部長邱泰源過去承諾在衛福部轄下設兒少專責單位，但最近一次聯繫，「邱部長說將提升至行政院跨部會層級。」

兒科醫學會秘書長歐良修說，兒童醫療支出更僅占健保總額約8%，與兒童佔人口比例佔比18%明顯不符，以倒置兒科醫療陷入「高風險、低誘因」困境，且兒科醫療政策推動預算不固定、跨部會協調困難、人力危機加劇，日本先是設立少子化擔當大臣，後續又成立兒童家庭局、兒童家庭廳，整合資源落實跨部會合作，值得台灣借鏡。

前行政院政務委員薛承泰指出，台灣正面臨高教崩盤、年金倒閉、長照長空、貧富擴大、人力短缺5大人口危機，原因包括晚婚、不婚、離婚造成育齡人口減少及延遲生育，以及薪資偏低、房價偏高、生養育子女成本上升、育兒環境不友善等，鼓勵婚育是改善人口危機首要策，親職是家庭穩定與幸福以及國家發展與永續的重要投資，盼政府重新建構家庭價值與責任觀。

中華民國兒童健康聯盟今天舉辦論壇，盼政府成立「兒少家庭部」。記者林琮恩／攝影
中華民國兒童健康聯盟今天舉辦論壇，盼政府成立「兒少家庭部」。記者林琮恩／攝影

衛福部 行政院 剴剴案

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