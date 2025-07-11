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普發一萬通過！ 特別條例三讀刪台電千億元撥補

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立院院會三讀通過國民黨團版特別條例，刪台電千億撥補、普發萬元現金。記者歐芯萌／攝影
立院院會三讀通過國民黨團版特別條例，刪台電千億撥補、普發萬元現金。記者歐芯萌／攝影

因應美國對等關稅衝擊，行政院編列4,100億元特別條例預算，國民黨團版刪除其中台電撥補1,000億元，改為普發現金2,350億元，經加減後預算總計為5,450億元。立法院會11日下午約18時，藍營挾人數優勢，表決三讀通過國民黨團版特別條例，確定將普發萬元現金，並刪除台電撥補。三讀條文明定，普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。

行政院版《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，共匡列4,100億元預算，其中包含1,000億元撥補台電。9日下午，原本一度傳出國民黨初步共識放行院版，再加2,300億元普發現金，擬通過總計6,400億元預算版本。

國民黨立院黨團總召傅崐萁11日上午表示，黨團大會最終決議，針對台電千億撥補，要求行政院長卓榮泰先來立院報告，說明若撥補台電是否能不漲電價、國家能源政策是否全面檢討，之後再決定是否放行。因此三讀版本刪除台電千億撥補，加上普發現金2,350億元，預算總計5,450億元。

至於國民黨團原本也想刪除的1,500億元國土防衛韌性預算，最終三讀版本保留在內。傅崐萁說明，國民黨團討論後認為，基於防衛台灣安全必要，因此支持，不過針對其中逐條細項的部分會看緊，屆時預算送到立院，將會逐項監督。

三讀通過版本名稱為「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」。

三讀條文第3條明定，本條例所定強化經濟、社會、民眾消費及國土安全韌性措施之項目含：提供企業金融支持；提升產業競爭力；協助企業開拓多元市場；支持勞工安定就業；強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場；挹注全民健保及勞保；強化國土防衛能量；提升資通作業環境及設備；發放現金每人新台幣一萬元，強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。

三讀條文第5條明定，第3條的現金發放相關業務，得不適用政府採購法招標、決標之規定。第6條指出，本條例所需經費上限為新台幣5,450億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；經費來源得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；中央政府總預算及特別條例預算，於本條例施行期間之舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數之15%。

三讀條文第9條明定，本條例及其特別預算施行期間，自2025年3月12日起至2027年12月31日止；普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。本條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，今天議程，普發現金原本排第13案，直到表決前才被調到第1案，這是突襲，也是程序委員會功能喪失。三讀版本特別條例集合五大錯誤，包括違法違憲、刪除台電撥補犧牲台電競爭力、台電失去撥補恐被迫漲電價、掏空國家財政、財源恐需舉債。

吳思瑤說明，2024年歲計賸餘8,385億元，已框列移用3,800億元作為疫後特別預算，以及新式戰機採購特別預算150億元，未來擬移用4,100億元作為這次特別條例預算。因此去年歲計賸餘扣除所有預算支出後，其實只剩下335億元，不足以普發現金2,300億元。

立院院會三讀通過國民黨團版特別條例，刪台電千億撥補、普發萬元現金，圖為民進黨團於表決時表達反對。記者歐芯萌／攝影
立院院會三讀通過國民黨團版特別條例，刪台電千億撥補、普發萬元現金，圖為民進黨團於表決時表達反對。記者歐芯萌／攝影

立法院 普發一萬 國民黨 台電

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