快訊

「尹清楓命案」關鍵人郭力恆病逝 結束20年鐵窗人生…真相也可能就此永遠埋藏？

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

又有熱帶低壓！最快24小內生成「百合颱風」 最新路徑、對台影響曝

聽新聞
0:00 / 0:00

反對撥補台電1千億 高金素梅：人民用肺發電成永遠輸家

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元。無黨籍立委高金素梅表示，她贊成普發現金，反對撥補台電1000億。聯合報資料照
立法院今處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元。無黨籍立委高金素梅表示，她贊成普發現金，反對撥補台電1000億。聯合報資料照

立法院今處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元。無黨籍立委高金素梅表示，她贊成普發現金，反對撥補台電1000億。

高金素梅表示，颱風過後，立法院表決特別條例，在野黨主張普發現金，執政黨主張撥補台電1000億。人民納稅錢拿去撥補台電，台電拿這些錢去高價購買光電，一年後，台電又再虧了一屁股，於是，死抱非核家園民進黨將再度提案撥補台電1000億。

高金素梅說，能源政策不檢討，撥補台電成為永續政策，雲豹集團成為永續獲利財團，人民用肺發電，成為永遠的輸家。

高金素梅認為，人民選出來的立法委員，為什麼敢讓人民成為永遠的輸家？民進黨政府一再撥補台電，還不保證電費不漲，這樣錯誤的能源政策不需檢討嗎？

高金素梅強調，她贊成普發現金一萬元，反對撥補台電1000億。

高金素梅 非核家園 能源政策 民進黨 普發現金 台電

延伸閱讀

影／勘災心疼台電人搶修 卓榮泰二度鞠躬拜託在野支持撥補台電1千億

吳思瑤：藍白噴口水 台電用汗水 支持撥補台電1千億

影／力挺高虹安 高金素梅：若被拉下民進黨中央將派人接管

看不慣！前綠委許國泰力挺牛煦庭 怒轟民進黨「一點修養都沒有」

相關新聞

給定了！國民黨推全民普發一萬 5450億特別條例三讀通過

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今天在人數優勢下在立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性」特別條例，明定提供企業...

台美關稅談判恐放行牛內臟、絞肉 盧秀燕籲國人：做政府後盾

台美關稅談判傳出我擬放行美牛內臟、絞肉及降低豬腎萊劑標準。台中市長盧秀燕受訪時表示，關稅談判能否成功，關係到國家經濟，政...

兒少部有譜？ 剴剴案催生⋯傳政院擬設「跨部會兒童專責單位」

去年剴剴案發生震驚社會，幼兒園餵藥案、新北乾哥乾妹割頸案等，凸顯衛福部社政、衛政斷鏈，且對兒少關注不足。社政系統改制併入...

特別條例撥補台電千億最終刪除 罷免戰下的零和選擇

國民黨立院黨團今天召開黨團大會，決議處理新台幣4100億元特別條例草案，條例納入普發現金1萬元，但刪除撥補台電1000億元，今天三讀通過。但兩天前，國民黨主席朱立倫在中常會提出納入台電撥補的「各退一步」說，引發藍營內部大炸鍋，事後緊急滅火。國民黨內部對普發現金與台電撥補是否只能擇一，能否有兩全方案，一直有不同的看法和拉鋸，但在罷免戰雙方已殺紅眼的情況下，最後只能成為零和的選擇。

普發一萬元三讀通過 王鴻薇：守住承諾還錢於民2.0

為因應美國對等關稅衝擊，國民黨今在人數優勢下，於立法院三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，明定提...

影／卓榮泰喊話在野「為台電人員深深鞠躬」也沒用 普發一萬二讀通過

行政院長卓榮泰今天前往彰化縣社頭鄉番石榴受損情形，他在致詞時特別感謝台電人員辛勞，希望在野黨團不要刪台電一千億預算，並二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。