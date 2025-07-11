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反對撥補台電1千億 高金素梅：人民用肺發電成永遠輸家
立法院今處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團主張普發現金一萬元。無黨籍立委高金素梅表示，她贊成普發現金，反對撥補台電1000億。
高金素梅表示，颱風過後，立法院表決特別條例，在野黨主張普發現金，執政黨主張撥補台電1000億。人民納稅錢拿去撥補台電，台電拿這些錢去高價購買光電，一年後，台電又再虧了一屁股，於是，死抱非核家園的民進黨將再度提案撥補台電1000億。
高金素梅說，能源政策不檢討，撥補台電成為永續政策，雲豹集團成為永續獲利財團，人民用肺發電，成為永遠的輸家。
高金素梅認為，人民選出來的立法委員，為什麼敢讓人民成為永遠的輸家？民進黨政府一再撥補台電，還不保證電費不漲，這樣錯誤的能源政策不需檢討嗎？
高金素梅強調，她贊成普發現金一萬元，反對撥補台電1000億。
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