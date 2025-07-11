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影／勘災心疼台電人搶修 卓榮泰二度鞠躬拜託在野支持撥補台電1千億

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
行政院長卓榮泰（右二)今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形時，二度鞠躬拜託在野黨團支持預算，不要刪台電千億預算。記者林宛諭／攝影
行政院長卓榮泰（右二)今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形時，二度鞠躬拜託在野黨團支持預算，不要刪台電千億預算。記者林宛諭／攝影

行政院長卓榮泰今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形，他提到台電人員連夜掛在電桿修電線的辛苦，希望在野黨團不要刪台電一千億預算，並二度對著媒體鏡頭說「他願意深深一鞠躬拜託在野黨團」支持預算，以國家為念，以全民為念，讓全國生活趕快恢復正常。

卓榮泰今天下午在彰化縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳等人陪同下視察社頭青農芭樂園，卓榮泰說，這幾天很多地方都還停電停水，很多台電同仁晚上都還戴著頭照燈在路邊吃便當，一個個掛在電桿上修電線，努力要讓各地復電，而今天下午還有4千1百億特別條例表決，在野黨團說要把台電千億預算刪掉，這樣真的會愧對台電的同仁，他願意深深一鞠躬拜託在野黨團要支持台電一千億的預算，不要愧對這些台電人員的辛苦和危險。

「真的要謝謝在野黨團，讓我們有充足人力、物力協助國營事業的同仁」卓榮泰也喊話說，希望在此時也能提供給農友最快的服務，讓全國生活趕快恢復正常，像今天來看的青農芭樂園，也看到年輕人願意回鄉從事農業的勇氣，如果政府無法用政策提供協助，以後的年輕人將會卻步、也不敢再做同樣的工作，所以政府願意和農民站在一起，農民的損失，就是國家的損失，要用最大力量挽救。

卓榮泰更強調，政府的每一分錢每一分預算要用到最需要的地方，若把力量分散，如何能答應地方和農友提出快速恢復正常的要求，政府的力量將會大大減弱，所以希望在野黨團此時此刻應以國家為念，以全民為念，集中力量改變現在遇到的損失狀況，朝更安全更進步的家園邁進「再一次向在野黨團深深一鞠躬，拜託、拜託」。

行政院長卓榮泰（右二)今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形時，二度鞠躬拜託在野黨團支持預算，不要刪台電千億預算。記者林宛諭／攝影
行政院長卓榮泰（右二)今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形時，二度鞠躬拜託在野黨團支持預算，不要刪台電千億預算。記者林宛諭／攝影
行政院長卓榮泰（右二)和彰化縣長王惠美（左一)等人今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形時，看到青農都爛掉的芭樂。記者林宛諭／攝影
行政院長卓榮泰（右二)和彰化縣長王惠美（左一)等人今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形時，看到青農都爛掉的芭樂。記者林宛諭／攝影

台電 卓榮泰

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