聽新聞
0:00 / 0:00
影／勘災心疼台電人搶修 卓榮泰二度鞠躬拜託在野支持撥補台電1千億
行政院長卓榮泰今天下午到彰化縣社頭鄉視察番石榴受損情形，他提到台電人員連夜掛在電桿修電線的辛苦，希望在野黨團不要刪台電一千億預算，並二度對著媒體鏡頭說「他願意深深一鞠躬拜託在野黨團」支持預算，以國家為念，以全民為念，讓全國生活趕快恢復正常。
卓榮泰今天下午在彰化縣長王惠美、立委陳素月、黃秀芳等人陪同下視察社頭青農芭樂園，卓榮泰說，這幾天很多地方都還停電停水，很多台電同仁晚上都還戴著頭照燈在路邊吃便當，一個個掛在電桿上修電線，努力要讓各地復電，而今天下午還有4千1百億特別條例表決，在野黨團說要把台電千億預算刪掉，這樣真的會愧對台電的同仁，他願意深深一鞠躬拜託在野黨團要支持台電一千億的預算，不要愧對這些台電人員的辛苦和危險。
「真的要謝謝在野黨團，讓我們有充足人力、物力協助國營事業的同仁」卓榮泰也喊話說，希望在此時也能提供給農友最快的服務，讓全國生活趕快恢復正常，像今天來看的青農芭樂園，也看到年輕人願意回鄉從事農業的勇氣，如果政府無法用政策提供協助，以後的年輕人將會卻步、也不敢再做同樣的工作，所以政府願意和農民站在一起，農民的損失，就是國家的損失，要用最大力量挽救。
卓榮泰更強調，政府的每一分錢每一分預算要用到最需要的地方，若把力量分散，如何能答應地方和農友提出快速恢復正常的要求，政府的力量將會大大減弱，所以希望在野黨團此時此刻應以國家為念，以全民為念，集中力量改變現在遇到的損失狀況，朝更安全更進步的家園邁進「再一次向在野黨團深深一鞠躬，拜託、拜託」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言