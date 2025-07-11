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強化防空避難應變 內政部升級APP再推指引影片

中央社／ 台北11日電

配合「2025城鎮韌性（防空）演習」，內政部今天公布升級版的警政服務APP，方便民眾了解防空避難資訊，並推出「防空避難指引」宣導影片，同時提出「防空避難指引英文圖卡」，強化民眾防空避難應變能力。

總統賴清德6月26日宣布7月為「國家團結月」，將透過漢光演習和城鎮韌性演習的驗證，展現台灣社會臨危不亂、協同運作的精神和韌性，7月15日至18日分區實施「2025年城鎮韌性（防空）演習」。

內政部今天透過新聞稿指出，內政部長劉世芳今天視察位於台北市的國語日報社，了解防空避難設備設置情形。經警政署及國土管理署盤點，目前台北市可容納500人以上的防災避難處所約有6000餘處，占全國24.7%，而國語日報社地下層避難空間可容納724人，工作人員已有依據通報、防火避難引導及救護等需求組設民防防護團，在危急情況發生時，即可依編組任務執行防護工作。

此外，內政部也宣布警政服務APP的防空避難專區升級改版，改良搜尋速度與操作體驗，盼協助民眾突發狀況下迅速找到避難處所，同時邀請法律白話文運動社群總監劉珞亦拍攝「防空避難指引」宣導影片，以生活化方式介紹防空避難指引，提供民眾不同情境的行動準則，強化整體應變能力。

內政部同時也函頒防空避難指引英文圖卡，盼協助在台外籍人士於防空警報發布時能迅速掌握應變原則，在第一時間做出正確判斷並採取適當避難行動，警政署除已函請各地方政府，在演習前加強向在台外籍人士宣導外，也將透過社群平台、官網、多國語言文宣及社區等常用管道宣傳，讓民眾及早掌握演習資訊並做好避難準備。

漢光演習 法律白話文運動 內政部

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