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賴清德赴高雄國訓中心授旗 與陳其邁「相敬如賓」大合照中間隔了他

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
教育部政務次長張廖萬堅（中）就坐在賴清德總統（右2）與高雄市長陳其邁（左2）中間。記者巫鴻瑋／攝影
教育部政務次長張廖萬堅（中）就坐在賴清德總統（右2）與高雄市長陳其邁（左2）中間。記者巫鴻瑋／攝影

賴清德總統近期頻到高雄視察政務，今天再赴左營國訓中心為將參加2025世大運的台華代表隊授旗，高雄市長陳其邁隨同參加，2人都祝福選手為國爭光，但過程行禮如儀未多互動，陳其邁更為趕下個市府活動，中途拍完照就快閃。

賴清德上午10時抵達位於高雄左營國訓中心後，隨即與教育部政務次長張廖萬堅、陳其邁一同步入會場，現場選手響起掌聲，賴清德止不住笑意，沿路向選手們投射目光致意，陳其邁走在賴後面約一步的距離，保持一貫微笑。

賴、陳兩人剛入座，還沒進一步互動，賴清德總統便被請上台為代表團授旗、致詞，典禮完畢為安排大合照，賴清德先進貴賓室休息，等候選手就定位，陳其邁則等在貴賓室外，之後再被領進貴賓室。

拍大合照時，賴清德被引導到主位，陳其邁則與政務次長張廖萬堅一度為了誰要坐在總統身旁「相互禮讓」，最後張廖坐在賴清德右側，陳其邁才入座，與賴清德相隔一個座位。合照結束，陳其邁也為了趕市府行程先行離開，未陪同賴清德全程視察選手訓練情況。

陳其邁 賴清德

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