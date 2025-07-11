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劉世芳視察北市防空避難設備 6千多處可供500人以上容留
內政部長劉世芳今赴北市的國語日報社，視察防空避難設備設置情形。內政部表示，經盤點目前北市可容納500人以上的防災避難處所約有6千餘處，占全國24.7%，此外隨國內防空避難設施公安新制上路，內政部將會偕同地方管理單位輔導建物所有權人完成改善，以符合規定。
劉世芳今聽取台北市政府簡報，感謝市府對於內政部發布防空避難指引與城鎮韌性演習的全力配合，現場也實地了解避難動線、空間環境，並和北市副市長張溫德、國語日報社副社長鄒祥瑞討論提升防空避難設施。
內政部表示，經警政署及國土管理署盤點，目前北市可容納500人以上的防災避難處所約有6千餘處，占全國24.7%。國語日報社地下層避難空間可容納724人，工作人員已有依據通報、防火避難引導及救護等需求組設民防防護團，在危急情況發生時，即可依編組任務執行防護工作。此外隨著國內防空避難設施公安新制上路，內政部將會偕同地方管理單位輔導建物所有權人完成改善，以符合規定。
內政部指出，推動全社會防衛韌性工作就是要讓民眾從生活中，培養面對突發狀況或危機時的應變能力，唯有透過持續的防災訓練，才能夠在危急情況時，發揮正確應變措施及救援行動，內政部在輔導建築物落實防空避難設備的維護管理同時，辦「守護之盾－防空避難體驗特展」，讓民眾在7月底前可透過展覽，熟悉防空避難指引及相關應變措施。
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