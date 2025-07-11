不等川普關稅今拚三讀普發現金 藍委曝基層心聲：太需要這筆錢

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團決定力拚包括普發現金一萬元在內的特別條例通過。示意圖。記者侯永全／攝影
立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團決定力拚包括普發現金一萬元在內的特別條例通過。示意圖。記者侯永全／攝影

立法院今將處理「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，國民黨立院黨團決定力拚包括普發現金1萬元在內的特別條例通過。原傳藍營本想待美國總統川普公布對台關稅，再視情況處理特別條例，不過藍營黨團今早決議今天就力拚三讀通過。有國民黨立委表示，收到太多基層反映期待普發現金1萬元，刺激疲弱的民生很有用。

國民黨團內部今早達成共識，對於撥補台電千億元保留，要求行政院長卓榮泰到立法院說明未來是否能不漲電價，並支持強化國土韌性1500億，再加上普發現金1萬元所需的2350億，規模將來到5450億。

有國民黨立委表示，今日會闖關特別條例的原因是在於普發現金1萬元，所有的區域藍委在基層時，都同時遇到基層反映一件事情，是民眾對於普發現金1萬元是非常期待的，如果沒有過，民眾會認為「藍委跳票」。目前進入第三季，整個民生經濟消費其實非常疲弱，這1萬元也絕非有錢人的一頓買菜錢，這對於刺激民生很有用。

該藍委說，目前川普關稅的不確定性太高，假設川普喊出一個關稅稅率，到8月前也還有再談的空間，因此也沒什麼好等，將來真的不行，要調再調。

該藍委提到，立法院還有其他事情尚待處理，例如司法院大法官人事案等等，乾脆今天就過了。但最為關鍵的，還是要為人民爭取普發現金1萬元。

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