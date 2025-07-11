今拚普發現金三讀 國民黨團：這才是救經濟解方

國民黨立法院黨團今日表示，美國對台「對等關稅稅率及協議內容」尚未公布，新台幣對美元匯率已強升超過10%，包括高科技業在內，產業受到嚴重衝擊，影響GDP成長甚鉅。普發現金才是救經濟、顧民生的正確解方。今日立法院會將表決通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，預計總額度達5450億元，包括普發現金2350億元，刪除撥補台電1000億元。

國民黨團表示，民進黨說政府沒錢發現金，但民進黨沒有告訴全民的是，2024年中央政府稅收超徵新台幣5283億元，近年稅收累計超徵超過1兆8700多億元新台幣，民進黨政府滿手現金卻只想肥中央大官，瘦地方百姓，不斷以綠能光電合法掩蓋不法掏空國庫、掏空台灣，國民黨團不能接受。

國民黨團指出，面對美國對等關稅挑戰，賴清德總統、行政院長卓榮泰至今束手無策，國會不能讓民進黨繼續擺爛，搞爛台灣經濟。因此今天將通過特別條例，國人每人普發現金一萬元。今年新加坡每戶家庭發現金800星元（約合新台幣1萬8千元）、南韓5月發行4000億韓元消費券、898億韓元代金券在搶救經濟、對抗通膨，新加坡、韓國可以，台灣為何不行？

國民黨團說明，國民黨團預計通過版本中，刪除1000億元台電撥補預算，是要求行政院好好面對錯誤的能源政策。近年政府已撥補台電超過3000億元，卻連年大漲電價。民進黨毫無誠信可言，國民黨團要求卓榮泰必須先到立法院專案報告，國民黨團再決定是否撥補台電。

國民黨團強調，保護國家是中華民國每位國人的天職，國土韌性相關預算1500億元，國民黨團完全支持，但未來相關預算送進立法院，會逐項嚴格審查，確保每一塊錢都用在刀口上。

國民黨團總結，發現金顧民生、過條例顧國安，面對國際經濟動盪的衝擊，希望今天特別條例能順利三讀通過，行政院能儘速將相關預算案送立法院審查。面對國際挑戰，不分藍綠、不分執政在野，沒有人是局外人，也請民進黨心中不要永遠只想著選舉，想著惡罷。中華民國要前進，台灣人民才有未來。