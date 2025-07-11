綠營高雄鳳山區議員傳提名5席引反彈 市黨部澄清

民進黨高雄市鳳山區議員傳提名5席，引發黨內派系反彈，市黨部今天發聲明澄清，此事毫無根據、純屬臆測，強調尚未就議員席次建議案開會，何來5席之說，強調不實言論無助黨內團結，大可不必。

鳳山區應選8席議員，其中民進黨立委黃捷轉戰國會，出現1席空缺，黃捷挾高人氣拿下2萬7744票當年高票當選議員，且票數足以讓兩人當選，傳民進黨下屆規畫多提2席，加上現有的3席議員，總共5席征戰鳳山區，達到議會過半席次最大化。

新潮流菊系新人蘇致榮對此強烈反彈，認為黃捷當年空氣票居多，是否能轉移給民進黨提名候選人仍是未知數，他也劍指隸屬湧言會的市黨部主委黃文益，為湧言會新人、黃捷助理鄧巧佩選鳳山鋪路，恐將誤判情勢，他認為鳳山區提名4席已飽和。

對派系爭奪卡位戰衍生茶壺內風暴，市黨部強調，市議員提名名額須報請黨中央中執會通過，黨內尚未針對鳳山區或其他選區市議員席次展開討論，或者針對議員席次建議案開會，何來5席之說？此類無中生有消息，不僅誤導輿論，更對黨內造成無謂干擾。

市黨部指出，蘇致榮身為執委，應清楚黨務運作與溝通管道，若有主張或意見，理應循黨內會議機制提出，透過制度充分討論，不應自我凌駕組織程序，罔顧集體決策機制。

市黨部表示，民進黨全黨上下正全力配合公民團體投入726「大罷免」行動，此時仍有人心繫個人選舉利益，無視當前重點，甚至對外放話、製造內耗，籲全黨此時此刻以大局為重、團結一致。