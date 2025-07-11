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台美關稅談判恐放行牛內臟、絞肉 盧秀燕籲國人：做政府後盾
台美關稅談判傳出我擬放行美牛內臟、絞肉及降低豬腎萊劑標準。台中市長盧秀燕受訪時表示，關稅談判能否成功，關係到國家經濟，政府在前線談判關稅，國人應該團結，成為政府的後盾，不要過多臆測或過早評斷，應靜待佳音。
台美關稅談判傳出可能放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並且把豬腎萊劑容許值比照國際標準作為談判條件。
盧秀燕今出席台中鍋烤節宣傳記者會，被問及此事時表示，關稅談判能否成功，關係到國家經濟，也關係到物價等，記者想問她的態度，因此，她向大家報告。
盧秀燕說明，政府在前線談判，國人應該團結，予以祝福及力挺，成為政府的後盾，因為政府在前線談判很辛苦，也因此，談判結果也靜待佳音；就像鍋烤節跟台灣經濟有關係，大家也特別關心談判情形，這個時候不要做過多的臆測或私下過早的評斷，呼籲國人「力挺政府，做政府的後盾，靜待佳音」。
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