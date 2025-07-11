台美關稅談判恐放行牛內臟、絞肉 盧秀燕籲國人：做政府後盾

台美關稅談判傳出我擬放行美牛內臟、絞肉及降低豬腎萊劑標準。台中市長盧秀燕受訪時表示，關稅談判能否成功，關係到國家經濟，政府在前線談判關稅，國人應該團結，成為政府的後盾，不要過多臆測或過早評斷，應靜待佳音。

台美關稅談判傳出可能放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並且把豬腎萊劑容許值比照國際標準作為談判條件。

盧秀燕今出席台中鍋烤節宣傳記者會，被問及此事時表示，關稅談判能否成功，關係到國家經濟，也關係到物價等，記者想問她的態度，因此，她向大家報告。