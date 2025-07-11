【重磅快評】賴清德不讓柯建銘大消失 林濁水要失望了

民進黨使勁推動大罷免，今天卻傳出火車頭之一的總統府全社會防衛韌性委員會顧問曹興誠在顧問名單中消失，民進黨前立委林濁水及前客委會主委楊鎮則同步呼籲另一火車頭民進黨立院黨團總召柯建銘「大消失」、向全民道歉。前者已被總統府證實，但後者還在「運作」階段。只是，柯建銘握有「大消失」的主動權，在院長夢未圓之前，恐要讓反老柯人士失望了。

國民黨智庫副執行長凌濤一早爆料，說原本被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠，近期被發現已從總統府官網的委員會顧問名單中消失。由於凌曾檢舉曹疑遭紅色勢力直滲總統府，賴總統此時解除曹顧問職，是不是國安局在調查後發現，共諜又再次出沒？

總統府很快回應凌濤的爆料，發言人郭雅慧表示，曹於上月26日舉行委員會第三次委員會議之時已向總統懇辭顧問一職。曹也向總統表達會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全，提升國防、民防、心防的工作。

對照今年3月間總統府副秘書長張惇涵回應此事的說法，指總統府並未解聘曹興誠的全社會防衛韌性顧問職務，曹並非政治人物，擔任顧問僅提供意見，並無執行職權，因此外界的攻擊與抹黑實屬不當。

矛盾的是，如果曹與誠只是提供意見，又何須辭去顧問？特別是早不辭、晚不辭，偏偏在民進黨全力推動大罷免及漢光演習登場之際，曹是這兩個領域的要角，正可發揮長才，此時去職，不免引人揣想。

最合理的解釋是曹興誠惹怒了當道，除了在賴總統展開團結國家十講，他率直批評賴「有些離題」，還說「選總統很容易，交100萬元保證金，拉1.5％的連署書就可以去選啦」；這種談話怎麼會讓賴清德舒心？

特別的是，民進黨最近傳言四起，指黨內「曹派」崛起，不僅帶領罷團，而且在黨內逐漸掌握話語權，甚至影響2026縣市長提名....。不管真假，自古以來，政治一直都有「臥榻之側，豈容他人鼾睡」的說法，曹興誠被處理，只是時間早晚，只是賴清德此時出手，顯然已迫不及待。

曹興誠不孤單，柯建銘常來陪伴。曹被總統府除名之際，民進黨內紛把砲口指向柯建銘，繼王世堅之後，前立委林濁水再以老柯威脅大罷免之後要以刑法100條伺候國民黨立委為題，直諌民進黨團最好努力再讓柯建銘「大休息」一次，直罷免投票日後，否則大罷免結果不堪設想。

眾人皆知林濁水和柯建銘交惡，老柯今年4月間發長文批林為「匪諜」，林事後說他被老柯點名時不禁愣住了，沉默了半個月後才有辦法回應，認為老柯的指控猶如2008年大選前夕的「十一寇」獵巫風暴翻版。但內情人士認為林惹怒老柯，就是一再質疑老柯在大罷免中的角色，還建議民進黨對於國民黨宣稱大罷免等於老柯當立法院長的說法要設法破解。

有意思的是，除了林濁水建議老柯大消失，客委會前主委楊長鎮也在臉書指老柯一席「刑法100條伺候國民黨立委」言論背叛自己，也對不起所有相信民主、相信台灣的人，建議老柯向全民嚴肅道歉。

林濁水要柯建銘大消失，楊長鎮盼柯建銘向全民道歉，但柯建銘連賴清德指令都不甩，怎會理這兩人的建議？更重要的是，老柯還有一個未圓的院長夢，絕無可能在大罷免收割前嘎然而止。老柯雖未直言畢生志願就是要當院長，但並不排除八月以後修立委互選正副院長辦法，不是他的院長夢，又是什麼？

老柯說他和曹興誠是40年的老朋友，是兩個反共老鐵人，但老柯還是比老曹聰明一些。老柯想要當院長卻不直說，更不會說想選總統，大罷免大進場留給賴清德，更不會批賴的團結十講離題，儘管偶會不甩賴的指令，但還不致讓賴對他產生心結，更何況他還能多次神預言大罷免的進程，證明他和賴還是心有靈犀。

賴清德的團結十講未完待續，大罷免也還未謝幕，萬一失敗收場，有如江湖大哥出事，總是要找小弟出來頂罪，柯建銘日後還是有可用之處，怎會讓他輕易在大罷免投票前大消失呢？