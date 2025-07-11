【重磅快評】賴清德和曹興誠 誰才是雜質？

罷團領袖曹興誠4天前公開批評賴清德總統的「團結十講」有點離題、不期待賴為罷團站台，黨內開始議論「曹派」橫空出世，兩人矛盾心結成焦點。總統府今天證實，曹興誠已辭總統府全社會防衛韌性委員會顧問，外界則解讀賴總統「打掉雜質」。大罷免倒數，賴曹互相霸凌，民進黨和罷團關係生變，團結台灣只是空談。

總統府發言人郭雅慧今說，曹興誠於6月26日舉行委員會第三次全社會防衛韌性委員會議時，已向賴總統懇辭顧問一職；曹興誠也表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全。總統府還特別貼心強調，「曹興誠是請辭、並非媒體所謂的解除職務」。

曹興誠不僅掛名總統府顧問、還是文化總會執行委員，賴總統日前還密會曹興誠，商討大罷免進度，兩人一度稱兄道弟、志同道合，罷團無疑是與民進黨關係密切的外圍組織。

總統府證實請辭顧問後，曹興誠今天特別在臉書貼文，「我為什麼要捐錢還忍辱， 支持大罷免？我根本沒有選總統的資格。」他表示，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解親共賣台的事實，只好拚命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體，呼籲中間選民注意反罷方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。

曹興誠把所有攻擊都賴給中共，其實也合情合理，因為他應該是最熟悉中共手段的親中人士之一。曹興誠今年2月被爆料交往陸籍女子的多張親密照，一開始否認稱照片是合成、後來又打模糊仗，最後都甩鍋是中共陰謀，這是曹興誠複製貼上慣用的模組化論述；該名陸籍女子背景複雜，與民進黨前立委趙天麟小三風波幾乎如出一轍，事件至今不了了之。府院黨共諜案層出不窮，賴政府仍吝於給社會一個交代？

就在曹興誠公然批評賴清德團結十講後，媒體也報導，曹興誠與民進黨秘書長林右昌曾因大罷免觀點不同而拍桌怒罵，崛起的「曹派」威脅派系生態，顯然民進黨與罷團的關係已今非昔比。國民黨高度質疑，曹興誠疑似遭到紅色勢力滲透，民進黨「零日攻擊」認知作戰要查紅色產業鏈、中共代言人，不正應該從曹興誠查起？

賴總統團結十講的第五講一延再延，從高雄場、台中場都陸續取消，表面是說全力救災，但骨子裡恐怕是考量大罷免和關稅進度。然而，賴總統前四講錯誤百出，到底是團結台灣、還是排除異己？總統府至今沒有道歉、沒有說明、沒有檢討，只有悄悄刪掉錯謬的新聞稿；新聞媒體若有錯誤報導，還會登一則小啟說明致歉，堂堂總統府，比中央社還不如。賴清德的「雜質說」，使得朝野更對立，還嚇跑一堆中間選民，賴總統第五講只好「未完待續」。

大罷免風向丕變，敗象已露，從賴曹關係見微知著，因利益所趨、必因利益而分；但社會不關注兩個老男人的心結，重要的是執政者不要變成製造台灣對立、分裂的雜質，才是天佑台灣、萬民之福。