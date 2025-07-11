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【重磅快評】賴清德和曹興誠 誰才是雜質？

聯合報／ 主筆室
被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片
被賴清德總統聘任為全社會防衛韌性委員會顧問的聯電創辦人曹興誠被發現，從總統府官網的委員會顧問名單中消失。圖／聯合報系資料照片

罷團領袖曹興誠4天前公開批評賴清德總統的「團結十講」有點離題、不期待賴為罷團站台，黨內開始議論「曹派」橫空出世，兩人矛盾心結成焦點。總統府今天證實，曹興誠已辭總統府全社會防衛韌性委員會顧問，外界則解讀賴總統「打掉雜質」。大罷免倒數，賴曹互相霸凌，民進黨和罷團關係生變，團結台灣只是空談。

總統府發言人郭雅慧今說，曹興誠於6月26日舉行委員會第三次全社會防衛韌性委員會議時，已向賴總統懇辭顧問一職；曹興誠也表達，他會持續在民間全力推動，守護國家主權與安全。總統府還特別貼心強調，「曹興誠是請辭、並非媒體所謂的解除職務」。

曹興誠不僅掛名總統府顧問、還是文化總會執行委員，賴總統日前還密會曹興誠，商討大罷免進度，兩人一度稱兄道弟、志同道合，罷團無疑是與民進黨關係密切的外圍組織。

總統府證實請辭顧問後，曹興誠今天特別在臉書貼文，「我為什麼要捐錢還忍辱， 支持大罷免？我根本沒有選總統的資格。」他表示，現在藍白立委面臨大罷免，無法辯解親共賣台的事實，只好拚命移轉焦點，攻擊賴清德、民進黨和公民團體，呼籲中間選民注意反罷方種種辱罵、恐嚇、威脅和濫用公權力的行為，這些都是中共慣用的流氓手段。

曹興誠把所有攻擊都賴給中共，其實也合情合理，因為他應該是最熟悉中共手段的親中人士之一。曹興誠今年2月被爆料交往陸籍女子的多張親密照，一開始否認稱照片是合成、後來又打模糊仗，最後都甩鍋是中共陰謀，這是曹興誠複製貼上慣用的模組化論述；該名陸籍女子背景複雜，與民進黨前立委趙天麟小三風波幾乎如出一轍，事件至今不了了之。府院黨共諜案層出不窮，賴政府仍吝於給社會一個交代？

就在曹興誠公然批評賴清德團結十講後，媒體也報導，曹興誠與民進黨秘書長林右昌曾因大罷免觀點不同而拍桌怒罵，崛起的「曹派」威脅派系生態，顯然民進黨與罷團的關係已今非昔比。國民黨高度質疑，曹興誠疑似遭到紅色勢力滲透，民進黨「零日攻擊」認知作戰要查紅色產業鏈、中共代言人，不正應該從曹興誠查起？

賴總統團結十講的第五講一延再延，從高雄場、台中場都陸續取消，表面是說全力救災，但骨子裡恐怕是考量大罷免和關稅進度。然而，賴總統前四講錯誤百出，到底是團結台灣、還是排除異己？總統府至今沒有道歉、沒有說明、沒有檢討，只有悄悄刪掉錯謬的新聞稿；新聞媒體若有錯誤報導，還會登一則小啟說明致歉，堂堂總統府，比中央社還不如。賴清德的「雜質說」，使得朝野更對立，還嚇跑一堆中間選民，賴總統第五講只好「未完待續」。

大罷免風向丕變，敗象已露，從賴曹關係見微知著，因利益所趨、必因利益而分；但社會不關注兩個老男人的心結，重要的是執政者不要變成製造台灣對立、分裂的雜質，才是天佑台灣、萬民之福。

雜質 賴清德 總統府發言人 曹興誠 大罷免

延伸閱讀

曹興誠卸顧問、柯建銘成箭靶 吳宗憲：賴清德想讓罷免加分

影／民進黨憂大罷免內鬨「曹派」崛起？林右昌：藍白刻意放話

證實曹興誠已辭防衛委員會顧問 總統府：他會繼續守護國安

遭疑交往陸女被滲透 曹興誠自防衛韌性委員會顧問名單消失

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