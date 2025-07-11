快訊

獨／Gogoro免月租費先收設定費9千！遭疑「有異狀」 官方2動作：財務穩健

輝達台灣總部用地有解！新壽發文北市：直接轉讓T17、T18

新莊傳家暴！45歲醉兒討錢不成 持菜刀砍傷媽媽

台美關稅盼盡速達成協議 副總統蕭美琴：同時守護台灣產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
蕭美琴副總統表示，有關美國關稅新政，希望臺美經貿合作互利，同時守護臺灣產業，期盼與美國盡速達成協議。總統府／提供
蕭美琴副總統表示，有關美國關稅新政，希望臺美經貿合作互利，同時守護臺灣產業，期盼與美國盡速達成協議。總統府／提供

蕭美琴副總統10日接見「世界臺灣商會聯合總會」第31屆回國訪問團，她表示，有關美國對世界各國所公布的關稅新政，政府的立場是希望臺美經貿關係能達成合作互利，同時守護臺灣的產業。期盼與美國盡速達成協議，共同深化臺美關係。

訪賓一行尚包括世界臺灣商會聯合總會監事長謝美香、名譽總會長林見松、副總會長林凱民、顧問莊振輝等，由總會長吳光宜率領，僑務委員會委員長徐佳青陪同，前來總統府拜會蕭美琴。

蕭美琴致詞時說，首先歡迎訪團來到總統府，感謝世界臺商總會長期貢獻國際，不但事業有成，也從事許多公益活動，把臺灣的經濟實力與良善力量延伸到世界各地。

蕭美琴指出，在全球情勢特別複雜的當下，面臨包括前幾年COVID-19疫情、烏克蘭戰爭，到近期的以哈戰爭、印巴及伊朗等各地衝突的挑戰。臺灣位處印太地區，持續遭受各式灰色地帶及軍事威脅的侵擾，更需要強化自我防衛，以及守護地區和平穩定的意志與決心。

蕭美琴表示，除了地緣政治的影響，臺灣同時也面臨許多經濟方面的挑戰，包括美國對世界各國所公布的關稅新政影響許多臺商。政府的立場是希望臺美經貿關係能達成合作互利，同時守護臺灣的產業。期盼與美國盡速達成協議，共同深化臺美關係。

蕭美琴提及，科技是讓世界進步的重要力量，更是促進人類持續發展的基礎。臺灣產業在全球發展過程中，需要美國的市場及技術；而美國提倡再工業化，也需要臺灣豐富的經驗與生產力。因此，臺灣會持續與各界溝通，並維持在世界上的影響力。

蕭美琴感謝世界臺商聯合總會在歷任總會長的帶領下，讓每位臺商都成為臺灣與世界連結的關鍵角色。在現今世界局勢變化多端的情況下，更需要大家團結一致，共同提升臺灣的國際能見度，以及凝聚臺灣安全與經濟發展的實力。

蕭美琴 美國 總統府

延伸閱讀

大罷免在即 雙北高聲量藍委排名曝光..第一名是「她」

AIT酒會…蕭美琴盼關稅有共識 谷立言籲朝野挺國防支出

藍委被罷團要求回應蕭美琴險遭撞 藍黨團：應也請吳釗燮說明

蕭美琴訪捷克險遭撞 黃國昌：府院黨高層養共諜洩多少密？

相關新聞

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

國民黨立法院黨團原訂今日處理行政院4100億關稅條例草案，立法院長韓國瑜今天上午為此召集朝野協商，朝野達成共識今日處理，...

川普對剩餘貿易夥伴關稅15%或20%？政院：談判會維護國民健康

美國總統川普打算對剩餘的貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。行政院官員對此回應表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維...

取消豬牛標示換關稅談判籌碼？食藥署高層：一切依上級指示

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，談判代表團仍在華府談判。美國貿易代表署曾將我國豬牛原產地列為「不公...

陸委會稱大陸人民即我國民說法失效 學者：不尊重體制

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日表示，雖陸委會未介入編審，但有提醒教育部，「中國大陸人民，也是中華民國國民」的說法已失效。...

影／「府顧問名單」已無曹興誠 謝龍介：勸賴離他遠一點

總統府原聘聯電創辦人曹興誠擔任全社會防衛韌性委員會首席顧問，但今天(11日)卻被發現他的名單消失在官網裡，對此總統府解釋...

【重磅快評】賴清德和曹興誠 誰才是雜質？

罷團領袖曹興誠4天前公開批評賴清德總統的「團結十講」有點離題、不期待賴為罷團站台，黨內開始議論「曹派」橫空出世，兩人矛盾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。