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卓榮泰南投勘災強調不會只看沿海 中央將砸千億治水

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
行政院長卓榮泰（右三）到信義鄉保甲林溪會勘土石流災情。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰（右三）到信義鄉保甲林溪會勘土石流災情。記者江良誠／攝影

行政院長卓榮泰今天到南投縣信義鄉，勘查甲保林溪土石流災情，強調政府治水不能只看沿海，山區也要顧到底，年底起將啟動跨年度千億元預算，推動系統性整治，從源頭改善問題。

卓榮泰與南投縣長許淑華、立委游顥、羅美玲一同勘災，聽取水土保持署簡報甲保林溪整治工程進度。當地居民林先生表示，每次颱風都睡不著覺，這工程早就該做了，拖這麼久真的很怕。黃姓農民說，雨大就淹，農路斷，只有地方自己忙，現在中央終於來了。

卓榮泰指出，這次颱風從嘉義登陸，雖重創嘉南高屏與雲林，但南投災情相對較輕，顯示過去先期工程已有成效。不過他強調，未來還要做的還要更多，今年將持續聚焦分流管制與滯洪設施的優化。

他宣布，行政院已責成經濟部統整過去從「八年八百億」到前瞻計畫仍未完善的工程，下半年起將編列超過千億元的大型跨年度預算，針對水患源頭進行系統性整治，不只是都市、都會區的分流管制而已。

面對甲保林溪整治延至5月21日才動工，卓榮泰表示防汛期應提早施作，責成農業部、水保署檢討延誤原因，並請縣府協助解決私人土地問題，地方政府的合作是關鍵，才能讓工程具體執行下去。

他也指出，中央去年已投入26.3億元於南投農路與水保工程，應確保資源發揮實效；對於游顥委員關切的台16線公路問題，行政院將積極處理，加快進度。

許淑華說，甲保林溪整治去年即已啟動，今年雖發包施工，但因土地取得與民眾溝通延誤進度。她指出，今天地主到場協商達成共識，允許先施工，並提出建擋土牆等具體需求，水保署承諾配合完成。

許淑華向卓榮泰表達，在中央治水預算中，都市排水系統佔較大比重，但南投是山區，面對土石流與河川沖蝕風險更高，希望中央針對山區整治加大篇幅，上游整治如果可以做好，就能從源頭減災，也保護下游鄉鎮安全。

信義鄉保甲林溪爆發土石流，導致當地交通一度中斷。記者江良誠／攝影
信義鄉保甲林溪爆發土石流，導致當地交通一度中斷。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰（左三）和南投縣長許淑華（左二）會勘信義鄉保甲林溪土石流災情。記者江良誠／攝影
行政院長卓榮泰（左三）和南投縣長許淑華（左二）會勘信義鄉保甲林溪土石流災情。記者江良誠／攝影
信義鄉保甲林溪爆發土石流，導致當地交通一度中斷。記者江良誠／攝影
信義鄉保甲林溪爆發土石流，導致當地交通一度中斷。記者江良誠／攝影

許淑華 卓榮泰

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