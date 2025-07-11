快訊

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

女工船難的鬼故事，人類學如何解釋靈異現象？

114分科物理／解答看這邊！師評「計算量較多」 半導體入題成決勝關鍵

取消豬牛標示換關稅談判籌碼？食藥署高層：一切依上級指示

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部食藥署高層對於標示態度轉變，已從堅持標示為依法行政一體是用，不必取消，轉為一切依上級單位指示。本報資料照片
衛福部食藥署高層對於標示態度轉變，已從堅持標示為依法行政一體是用，不必取消，轉為一切依上級單位指示。本報資料照片

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，談判代表團仍在華府談判。美國貿易代表署曾將我國豬牛原產地列為「不公平貿易行為」，官方是否放寬標示限制備受關注。對此，食藥署高層低調回覆，一切依上級單位指示。

早在5月立法院衛環委員會質詢時，即有立委質詢衛福部，是否因關稅談判放寬豬牛標示，當時衛福部長邱泰源說，豬牛產地標示為一體適用，「守護食安沒有退不退讓的問題，是堅持的問題」，態度堅定未對產地標示妥協。

隨關稅談判結果呼之欲出，衛福部官員對相關消息保密到家，也拒絕回應談判代表團是否有衛福部成員，而食藥署署長姜至剛人在台灣，未赴美國參與談判。不過，不具名食藥署高層被問及是否取消豬牛產地標示，態度已不如過去「依法行政不取消標示」堅定，僅低調表示「一切依上級單位指示」。

前立委、台大公衛學院食品安全與健康研究所教授吳焜裕表示，台灣是世界衛生組織會員國，要求牛肉標示產地，在國內是一視同仁，未特別針對美牛，加上食安法已修法，未限制使用萊劑，僅要求不得檢出，因此美牛標示問題，不會造成談判障礙，而他也未聽聞要放寬標示的相關消息。

吳焜裕表示，國民黨、民進黨執政，歷任食藥署長均稱禁用萊劑，但實務上我國「食安法」已在開放美牛進口時，同步放寬國內外業者使用萊劑，但要求檢驗不得超過標準，意即國內早已未限制萊劑使用，而豬牛產地標示是一體適用，外界擔心影響進口豬牛銷售量，只需考慮政策說明時，如何讓民眾不要誤解進口豬等於含有萊劑即可，「把這些跟美方解釋清楚，應不會造成貿易障礙。」

食藥署 關稅 萊劑 川普

延伸閱讀

川普關稅就是「經濟武器」！邏輯投資：即便談多順利最終拍板仍憑他喜好

川普計劃實施15%或20%的基本關稅 行政院回應了

整理包／川普公佈兩波關稅名單！23國新舊稅率比較 6國變高了

川普說計劃實施15%或20%的基本關稅 意味比當前10%上調

相關新聞

確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

國民黨立法院黨團原訂今日處理行政院4100億關稅條例草案，立法院長韓國瑜今天上午為此召集朝野協商，朝野達成共識今日處理，...

川普對剩餘貿易夥伴關稅15%或20%？政院：談判會維護國民健康

美國總統川普打算對剩餘的貿易夥伴實施15%或20%的全面性關稅。行政院官員對此回應表示，談判團隊以維護國家及產業利益、維...

台美關稅談判傳我擬放行萊劑值？蔣萬安強調「2原則必須堅持」

美國總統川普尚未宣布台灣新對等關稅稅率，據傳我方擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊克多巴胺容許值比照國際標準。對...

傳談關稅我擬放寬美牛、豬 許宇甄：卑躬屈膝、喪權辱國

美國總統川普遲遲未公布台灣對等關稅，本報獨家掌握，政府打算放行美牛內臟、絞肉，以及放寬豬腎萊劑容許值。國民黨立委許宇甄今...

取消豬牛標示換關稅談判籌碼？食藥署高層：一切依上級指示

美國總統川普關稅政策頻拋震撼彈，我國關稅比率尚未公布，談判代表團仍在華府談判。美國貿易代表署曾將我國豬牛原產地列為「不公...

陸委會稱大陸人民即我國民說法失效 學者：不尊重體制

陸委會副主委兼發言人梁文傑昨日表示，雖陸委會未介入編審，但有提醒教育部，「中國大陸人民，也是中華民國國民」的說法已失效。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。