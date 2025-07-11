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確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

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確定了！藍提普發萬元納關稅條例 立院下午5時表決三讀

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。記者林伯東／攝影
立法院長韓國瑜。記者林伯東／攝影

國民黨立法院黨團原訂今日處理行政院4100億關稅條例草案，立法院長韓國瑜今天上午為此召集朝野協商，朝野達成共識今日處理，下午5時藍綠白展開表決大戰；國民黨也同時提出修正動議，扣除台電千億補助再加上普發現金1萬元，擬通過總規模5450億元關稅條例草案。

為因應美國對等關稅可能帶來的衝擊，立法院會今天將處理行政院4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案。國民黨團今天上午召開黨團大會，會中藍委定調同意國土韌性預算，但刪除台電千億補助，力拚普發現金1萬元今天闖關通過。

為迎戰關稅條例草案，藍綠白上午紛紛提出修正動議。民進黨為行政院版本，國民黨團版本名為，「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」草案，拿掉台電補助千億元，明定普發現金每人1萬元，以提振經濟效益；民眾黨版本則為「困應國際情勢衝擊強化經濟社會韌性特別條例」草案，普發現金一人6000元。

韓國瑜上午召集朝野協商達成共識，今天院會處理關稅條例草案，院會進行時依規定進行廣泛討論，下午5時進行逐條討論及條文表決，完成立法程序後始得休息，並不進行三讀後發言。

藍綠白下午5時將針對關稅條例草案進行表決大戰，不過據了解，立法院副院長江啟臣人在服喪、國民黨立委游顥人在南投勘災，如此藍綠人數將變成51比51平手，民眾黨8席立委將支持自己版本，預料韓國瑜將成為關鍵，可能必須投票表態。

立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，朝野達成共識今日處理關稅條例草案，下午5時展開表決大戰。圖為立法院提供。
立法院長韓國瑜今天上午召開朝野協商，朝野達成共識今日處理關稅條例草案，下午5時展開表決大戰。圖為立法院提供。

韓國瑜 朝野協商 普發現金 國民黨

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