丹娜絲重創台南「毀滅性傷害」 林俊憲喊話：真的需要國家幫忙
台南市溪北地區因太多房子在丹娜絲颱風中嚴重受損，立委林俊憲發起募捐帆布，今天再到後壁、白河勘災。他說，可能是因為通訊中斷的緣故，似乎外地還沒有很多人意識到，這次颱風對台南、嘉義造成多麼毀滅性的傷害，台南這次真的需要國家的幫忙。
林俊憲在臉書上說，今天他到後壁、白河等地勘災，特別請團隊拍下房屋受損的樣子，分享出來給大家看。
為什麼這樣做？是因為他發覺，可能是通訊中斷的緣故，似乎外地還沒有很多人意識到，這次颱風對台南、嘉義造成多麼毀滅性的傷害。
他舉例說，受損房屋非常多都是像照片中這樣的傳統老宅，受災數現在還統計不出來，因為真的太多了。還有的老宅，原本主人花很多心思與經費把房子整理得非常漂亮，卻全在這次風災中受重創，由於這些房子沒有文資身分，往後要恢復原樣也有困難。
林俊憲表示，也拜訪的幾個溪北安置點，災民無一例外，都在問後續重建的問題，他們都很擔憂的問題。有的獨居長者甚至可以說是一無所有了，家裡所有東西都泡了水、被強風吹走，這樣的人不在少數。他說，這也是為什麼在實地走訪幾個災區後，便開始規畫法源、認為要引入中央資源來支持重建的原因，因為規模太大、程度太嚴重，「我們台南這次真的需要國家的幫忙」。
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