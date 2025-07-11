丹娜絲重創台南「毀滅性傷害」 林俊憲喊話：真的需要國家幫忙

台南市溪北地區因太多房子在丹娜絲颱風中嚴重受損，立委林俊憲發起募捐帆布，今天再到後壁、白河勘災。他說，可能是因為通訊中斷的緣故，似乎外地還沒有很多人意識到，這次颱風對台南、嘉義造成多麼毀滅性的傷害，台南這次真的需要國家的幫忙。

林俊憲在臉書上說，今天他到後壁、白河等地勘災，特別請團隊拍下房屋受損的樣子，分享出來給大家看。

為什麼這樣做？是因為他發覺，可能是通訊中斷的緣故，似乎外地還沒有很多人意識到，這次颱風對台南、嘉義造成多麼毀滅性的傷害。

他舉例說，受損房屋非常多都是像照片中這樣的傳統老宅，受災數現在還統計不出來，因為真的太多了。還有的老宅，原本主人花很多心思與經費把房子整理得非常漂亮，卻全在這次風災中受重創，由於這些房子沒有文資身分，往後要恢復原樣也有困難。