台灣信任憑證被雪崩式撤銷 葛如鈞：數發部別再神隱

國民黨立委葛如鈞今日於立法院國是論壇指出，資安風暴持續延燒，數發部卻選擇神隱，讓人民感到非常不安。他批評政府資安政策淪為口號，甚至借打詐之名擴權濫權，已嚴重衝擊數位產業與公民權利，要求數發部即刻提出具體、透明、可驗證的資安治理改革方案。

葛如鈞表示，「資安不存，國安何在？」台灣作為全球最常遭受網路攻擊的地區之一，仍能維持基本運作，背後是無數資安專業人員夜以繼日的守護，這點他表達誠摯敬意。但他也強調，資安不能只靠基層苦撐，針對近日Google、Firefox（火狐），都接連宣布撤銷對台灣主要TLS憑證的信任，多數政府機構使用的憑證都因此受到影響。

葛如鈞說，雖然數發部宣稱已「超前部署」雙憑證，覆蓋率高達99.9%，但經實測發現，近半數政府網站仍使用信任風險還未完全解除的憑證，無法自動切換，「雙憑證」設置根本沒有發揮作用。

葛如鈞批，警政署竟在未公告前提下，封鎖屏蔽微軟Azure平台服務的重要核心入口。這不僅是資通安全干預，更直接影響到數位產業與台灣網路服務的正常運作。

葛如鈞提到，從10日早上的資安記者會到傍晚的封鎖事件，數發部昨天完全神隱、無動於衷，這樣的資安治理態度令人十分憂心。尤其在打詐方面，政府不斷大內宣、大外宣，但實際上民間詐騙橫行，數發部的防詐政策形同虛設。政府承諾7月15日要提出「AI基本法」草案，至今卻毫無影子，離截止只剩三個工作天，根本是拖延、敷衍。

針對當前資安亂象，葛如鈞提出四項具體訴求，一是立即透明公開，揭露撤信與封鎖行動，說明對應策略，釐清真相；二是強化雙憑證機制，確保所有政府入口網站無縫切換、不跳警告；三是限制封鎖權限，封鎖必附公開裁量原則與救濟機制，不可任意壓制資訊自由，不讓數位中介法的幽魂一再現身；四是落實資安治理，資安不應只是公關工具，而應成為保障國安的核心戰略。

葛如鈞總結，7月15日前，請數發部務必負起責任，給國人具體、透明的回應，像這樣只會甩鍋隱身的政府，絕對會唾棄；請全國民眾7月26日站出來，惡罷非民意，票投不同意。