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傳談關稅我擬放寬美牛、豬 許宇甄：卑躬屈膝、喪權辱國

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報資料照片

美國總統川普遲遲未公布台灣對等關稅，本報獨家掌握，政府打算放行美牛內臟、絞肉，以及放寬豬腎萊劑容許值。國民黨立委許宇甄今天批評，賴政府拿全民健康作談判籌碼，是卑躬屈膝、喪權辱國！國民黨團將要求備查改審查，嚴格把關，該修法就修法。

行政院副院長鄭麗君人在華府磋商台美關稅，本報掌握我方擬以晶片10%關稅為目標，擬放行過去管制的美牛內臟及絞肉，並將豬腎萊劑容許值比照國際標準。

許宇甄表示，近期台美關稅談判傳出我方擬開放過去堅持管制的美牛內臟與絞肉，甚至打算放寬豬腎中萊克多巴胺殘留容許值。這些牽涉國人食品安全的重大讓步，竟不是由政府主動向國會與人民報告，而是媒體先行披露，立法院全然被排除在外，如此黑箱操作，完全背離民進黨過去「透明審議、國會參與」的承諾。

許宇甄認為，台灣對美方的配合早已毫無保留，從台積電出走美國，到半導體技術全面對美開放、擴大投資，新台幣匯率更因美方壓力升值逾14％。如今賴政府還要進一步拿全民健康作為談判籌碼，這樣的退讓已非理性協商，而是卑躬屈膝、喪權辱國！

許宇甄表示，賴清德政府對美談判不僅完全黑箱，還要求國會事後背書，根本是踐踏民主程序。未來如有相關法規送入立法院，國民黨團將站在維護國人健康與國家主權的立場，嚴格把關，該修法就修法，若是以「備查」規避國會審議，將提案要求改交審查。

許宇甄表示，賴清德總統擔任台南市長時曾明確表示：「如果為了當總統，犧牲人民健康作為交換條件，那總統乾脆不要當也罷！」因此呼籲賴總統信守承諾，否則人民將用選票與聲音，讓你知道健康不是可以交易的籌碼。

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